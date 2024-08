Graban a pareja de adultos mayores bailando danzón en la Plaza Principal de Parral (TikTok)

Un video ronda las redes sociales al capturar un momento lleno de nostalgia y ternura en la Plaza Principal de Parral. Una pareja de adultos mayores fue grabada bailando danzón, uno de los bailes más icónicos de la cultura mexicana, dejando a todos los presentes maravillados con su elegancia y sincronía. El video resalta la importancia de preservar y celebrar las tradiciones que han sido pilares de la identidad cultural en México.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El danzón, una tradición del siglo pasado

El danzón, originario de Cuba y popularizado en México a principios del siglo XX, es un baile que se caracteriza por su ritmo pausado y sus movimientos llenos de estilo y elegancia. Durante las primeras décadas del siglo pasado, el danzón se convirtió en una de las expresiones más representativas de la sociedad mexicana, especialmente en salones de baile y plazas públicas donde las parejas se reunían para disfrutar de la música en vivo.

Puedes leer: No que muy rudos… Rockeros cantan la “Maldita Primavera” en camión en Chihuahua (TikTok)

A lo largo de los años, el danzón ha mantenido su relevancia, no solo en el centro y sur de México, donde tuvo su mayor auge, sino también en el norte del país. En lugares como Parral, familias de todas las edades se congregan para disfrutar de un ambiente de convivencia y música tradicional. Este baile no solo es una actividad recreativa, sino también un vínculo con las generaciones pasadas y un recordatorio de la riqueza cultural de México.

Nostalgia y elegancia en la Plaza Principal

En Parral, la presencia del danzón en la vida cotidiana no es nueva. Aunque quizás no tenga la misma fuerza que en otras regiones del país, ha logrado mantener su lugar en el corazón de muchos parralenses, especialmente entre los adultos mayores que crecieron bailando al compás de esta música. En esta ocasión, la Plaza Principal, en particular, fue un escenario natural para la práctica de este baile, donde la comunidad se unió para celebrar la vida y la cultura a través del movimiento.

@vikimolina04 ♬ Popurri "Perez Prado" - Skarcha

El video que ha capturado la atención en TikTok muestra a una pareja de abuelitos que, con elegancia y gracia, deslizan sus pies al ritmo del danzón en la Plaza Principal de Parral. La escena, que evoca recuerdos de épocas pasadas, ha conmovido a los usuarios de la plataforma, quienes no han dudado en expresar su admiración por la vitalidad y el espíritu jovial de los protagonistas. Esta pareja se ha convertido en un símbolo de la persistencia de la tradición y la importancia de mantener viva la cultura popular.

Un lugar para la música y el baile

Cada domingo, la Plaza Principal de Parral se convierte en un punto de encuentro para las familias locales. Desde temprano, la gente comienza a reunirse para disfrutar de una tarde de esparcimiento, donde la música, los juegos y la convivencia familiar son los principales atractivos. Los "Pachucos", un grupo de aficionados al danzón y otros bailes tradicionales, se encargan de amenizar el ambiente con una bocina, invitando a bailar a chicos y grandes por igual. Esta tradición dominical es un reflejo del valor que la comunidad de Parral le da a sus espacios públicos y a la convivencia intergeneracional.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

La presencia de esta pareja de abuelitos bailando danzón en la Plaza Principal es más que un simple acto de entretenimiento; es un testimonio del poder de la música y el baile para conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. En un mundo cada vez más digitalizado y acelerado, momentos como estos nos recuerdan la importancia de detenernos y apreciar las tradiciones que nos han sido legadas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este video, que ha tocado el corazón de muchos, es un llamado a mantener vivas nuestras tradiciones y a valorar los espacios donde podemos compartir y celebrar la identidad cultural. El danzón, en este caso, se convierte en un símbolo de la continuidad de la vida, del amor por la música y del gozo de compartir momentos significativos con quienes más queremos.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral