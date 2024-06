Parkear, wacha o bisne: Las palabras que usan los juarenses y que derivan del inglés

El Paso y Ciudad Juárez son casi como ciudades hermanas debido a que las personas originarias de estos sitios van y vienen entre una ciudad a otra por trabajo, escuela o compras. Esto naturalmente, ocasiona que las culturas se mezclen, por ello vemos El Paso muy “mexicanizado” y Ciudad Juárez muy “gringa”.

Los detalles de culturas son muchos y pueden verse desde la vestimenta a la comida, pero todos pueden notarlo en el lenguaje de quienes viven en estas ciudades porque puede ser un poco similar. Es por ello que El Heraldo de Juárez ha recopilado los anglicismos o las palabras que usamos en Ciudad Juárez, pero que tienen su origen en el inglés.

Volvimos a preguntarle a nuestros seguidores cuáles son las palabras que más usan y que adoptamos del inglés y queremos que te sorprendas con el resultado tal como hicimos nosotros.

Foto: Archivo / El Heraldo de Juárez

¿Cuáles son los anglicismos juarenses y qué significan?

Los anglicismos se convierten justo en eso porque muchos o todos dicen las palabras todos los días y entienden su significado, pero no saben que están derivadas de palabras del inglés. La cultura se encuentra tan mezclada que aunque no sepas inglés también has caído en esto.

Parkear

Esta palabra viene de parking en inglés que significa “estaciónate”. ¿Sabías que la palabra “parquero” ni siquiera existe en la lengua española? Tal vez estás intentando decir: “el que estaciona”.

Carro

Nosotros también estamos sorprendidos, pero ¿habías notado que en otros estados del sur de México se refieren al “carro” como “el coche”? ¡Y es que tienen toda la razón! En inglés la palabra que se utiliza es “car”.

Wini

¿Wini en vez de salchicha? La verdad es que esta palabra también es un anglicismo en Estados Unidos, ya que la referencia que buscan es una derivación del alemán y la confusión surge porque existe un tipo de salchicha alemana llamada “weenie”.

Wacho, wacha

“Wachar” es un verbo que escuchas o dices por lo menos una vez al día si eres de Juárez, los de la vieja escuela sabemos que esta palabra tiene derivación con “watch”, que traducido al español es “mirar”, ¿wachaste?

Ride

¿Te suena la canción de Juan Gabriel? Ride, denme un ride. Quiero llegar a Juárez, yo voy a Juárez.

Esta es otra palabra que hemos acoplado al lenguaje juarense. En realidad la traducción de “ride” es “montar”, pero con el tiempo se ha vuelto sinónimo de “pasear” o “recorrer”. En Juárez lo usamos para decir “dame un aventón”.

Pushar

Quien haya dicho “pushar” por primera vez fue seguramente porque leyó “push” en alguna puerta de El Paso, si tú también lo has leído, entonces sabes que “push” es “empujar”.

Troca

Admitimos que de pequeños asegurábamos que era una palabra correcta, pero con el tiempo comprendimos que esta palabrita deriva de “truck”, es decir, “camión”, pero aquí entendemos que cuando alguien dice “troca” se refiere a una “camioneta”.

Bisne

Si algo sabemos en Juárez es hacer buenos “bisnes” en cualquier momento y para cualquier situación, por eso también sabemos que “bussines” en inglés significa “negocios”.

Town

¿Tienes ganas de ir al town? Seguramente entiendes que nos referimos a la zona Centro de Ciudad Juárez, pero su traducción correcta es “poblado” o “ciudad”. No te preocupes, acá entendemos que irás de compras al centro.

Ciudad de El Paso, Texas / Foto: Archivo / El Heraldo de Juárez

¿Sabías estos datos? Ahora puedes poner en tu currículum un grado más alto del inglés, total, si vienes o eres de Juárez se usa el idioma para toda ocasión.

