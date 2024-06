El parralense Bryan Vázquez llega a las grandes ligas del modelaje representando a CDMX

En el competitivo mundo del modelaje, sobresalir requiere más que sólo atractivo físico; es una combinación de carisma, disciplina, enfoque y preparación constantes. Bryan Vázquez es un claro ejemplo de estas cualidades. Este talentoso parralense en esta ocasión representará a la CDMX en el prestigioso certamen Mr Model México, donde no solo aspira a ganar, sino que busca dejar una marca representando a la Ciudad de México, la metrópoli de las oportunidades.

El viaje de Bryan en la aventura por conquistar el Mr Model México comenzará el 18 de julio a las 7:00 a.m., este día marcará el inicio con una jornada llena de grabaciones y sesiones fotográficas que terminarán con un cóctel esa noche, en el evento además de los participantes se contará con la presencia de patrocinadores y la prensa.

El 19 de julio, la competencia tendrá las rondas preliminares, donde Bryan demostrará su habilidad para adaptarse a diferentes estilos, desde trajes típicos hasta traje de baño. Cada momento frente a los jueces será una oportunidad para mostrar la versatilidad y su duro trabajo detrás de su apariencia fresca.

El viaje de Bryan en la aventura por conquistar el Mr Model México comenzará el 18 de julio

Posteriormente el 20 de julio se podrán ver los resultados durante la gran final nacional que tendrá lugar en el centro de espectáculos La Maraka, lugar que promete ser el escenario perfecto para que el parralense muestre todo su talento y carisma. Cabe recordar que recientemente Bryan participó en el Mister Supranational México, representando al estado de Guerrero, certamen donde logró destacar entre los diez mejores, es por ello que Bryan está más motivado que nunca para mejorar su actuación y llevarse el título de Mr Model México a casa.

En esta ocasión Bryan será dirigido por Rod Origel, un fotógrafo con un talento excepcional. Origel, conocido por su trabajo con celebridades como Itati Cantoral y Geraldine Bazán, trae una perspectiva única que ayudará a Bryan a destacarse en este certamen.

Bajo la tutela de Origel, que también lidera Mr Model CDMX, Bryan se encuentra en una posición privilegiada para aprender de uno de los directores más exitosos en la historia del certamen, una experiencia que sin duda enriquecerá su carrera y perspectiva profesional.

La preparación de Bryan para el concurso es exhaustiva.

Bryan trabaja duro por alcanzar su sueño

La preparación de Bryan para el concurso es exhaustiva, recordemos que su camino no ha sido corto, y es que Bryan Vázquez no solo se destaca en su preparación meticulosa para competencias de modelaje, como su participación en el certamen Mister Chihuahua, sino que también es un emprendedor visionario. Es fundador de "The Shining", una agencia de modelaje enfocada en promover productos locales a través de talento local en áreas como ropa, alimentos y turismo. La agencia, que capacita a sus modelos para desenvolverse con soltura en cámaras y pasarelas, actualmente cuenta con 15 modelos y no está aceptando más debido a que Bryan está centrado en promover la agencia y su carrera. Para seguir sus proyectos y carrera, puedes visitar su cuenta de Facebook: Bryan Vázquez.

Y, hablando de redes sociales, consciente de la importancia de las redes sociales en su trayectoria profesional, Bryan utiliza estas plataformas para compartir su jornada diaria y momentos clave de su preparación, acercándose más a sus seguidores y construyendo una comunidad de apoyo que lo sigue y anima.

Con su participación en Mr Model México, Bryan busca algo más que un título; ve esta oportunidad como un puente para proyectar a la CDMX en escenarios nacionales e internacionales, devolviendo a la comunidad que lo ha apoyado incondicionalmente.

El camino de Bryan hasta Mr Model México no ha sido fácil, tiempo de ensayo, entrenamiento, disciplina y dedicación han sido factores clave en su andar. Cada desfile, cada foto, no solo es una postal más, sino también el reflejo de su esfuerzo por ser un modelo a seguir en el mundo de modelaje masculino en todo México. Estamos seguros que Bryan Vázquez no sólo pondrá en alto la CDMX sino que además proyectará a su amado Parral en cada pasarela que pise, ¡te deseamos todo el éxito, Bryan!

