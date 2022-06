Pasajero se pone toda su ropa para no pagar equipaje extra en un vuelo

Un viajero en un aeropuerto se ha vuelto viral en redes sociales después de que fuera captada la curiosa forma que eligió para ahorrar espacio dentro de su maleta de viaje.

Realizar un vuelo en avión puede significar un grave problema para algunos, en especial para aquellos que deciden hacerlo con muchas maletas o con una gran cantidad de ropa.

Para ello, diversos trucos se pueden encontrar en línea para poder llevar todo lo que quieras como lo mostró este pasajero.

TODA LA ROPA POSIBLE EN UNA PERSONA

El usuario Santiago Torre en su cuenta de Twitter (@SirChandlerBlog) publicó el curioso video en donde se puede ver a un turista dentro del aeropuerto Internacional Ezeiza mientras hace todo lo posible para disminuir el peso de su maleta.

Ya con una buena cantidad de playeras y chamarras encima se observa como el joven no deja de ponerse algunos shorts y bermudas para lograr su cometido.

“Pasajero se va poniendo ropa para disminuir el peso de la valija… en el checkin, ahora en Ezeiza. Vuelo a Bogotá”, comentó el usuario Santiago dentro de su publicación.

Pasajero se va poniendo ropa para disminuir el peso de la valija… en el checkin 😂😂 ahora en Ezeiza. Vuelo a Bogota pic.twitter.com/eFzGfoShtS — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) June 16, 2022

Posteriormente, el usuario compartió un video con un poco más de información en su cuenta de YouTube donde se puede ver que el pasajero va a tomar un vuelo con dirección a Bogotá, Colombia, además de estar rodeado con una gran cantidad de gente al estar el aeropuerto saturado.

Su vuelo en la aerolínea Viva fue uno de los inaugurales con dirección a Colombia y se puede ver un letrero en donde se informa sobre las reglas con las maletas de vuelo.

“¿Vuelas con una maleta de mano? Esta tiene costo adicional”, detalla el letrero a la par de contar con las especificaciones que no debe superar el equipaje como el no ser mayor a 12 kilos y que debe caber en un cubículo.

El pasajero que se volvió viral al parecer no hizo bien el calculo de su ropa y su maleta no pudo caber en este cubículo, por lo que no tuvo de otra más que improvisar y reducir su tamaño.

Dentro de los comentarios de su publicación original, Santiago Torres explicó que incluso pudo ver como el joven tuvo que guardarse algunos calcetines en las bolsas de la chamarra para lograr su cometido.

Dentro de la aerolínea Viva Air el peso máximo para una maleta de mano es de 12 kilos y debe tener medidas máximas de 55x45x25 cm, mientras que para una mochila el peso máximo es el mismo, solo varían un poco las medidas al ser permitas hasta 45x30x25 cm. Si los pasajeros no cumplen con esto al ingresar su maleta a cabina tendrán que pagar una multa de 1,237 pesos argentinos, poco más de 200 pesos mexicanos.

CONSEJOS PARA VIAJAR SOLO CON EQUIPAJE DE MANO

Muchas personas en vuelos que son cortos o de pocos días deciden solo viajar con equipaje de mano al tener un menor costo que el de cabina y al ser gratis en algunas aerolíneas.

Pero, esto genera muchos problemas entre los viajeros ya que los obliga a ser muy específicos con las cosas que deben de llevar, así como elegir la maleta o mochila correcta que cumpla con las medidas de la aerolínea y a la par sea lo suficiente espaciosa para llevar todo lo que se desea.

Dentro de los consejos que se pueden seguir está el doblar tu ropa de forma creativa. Para viajar, muchos consultan tutoriales en línea para que ocupe el espacio mínimo la ropa gracias al doblado perfecto.

También, se debe buscar ocupar hasta el mínimo espacio del equipaje, algunas cuentan con bolsas especiales en su interior o pueden expandirse gracias a algunos cierres, por lo que no dudes en hacer de todo el espacio en algo útil.

Debes de saber que no debes llevar todo a tu viaje, hay muchas cosas que probablemente no ocuparas o que te serán más estorbosas que útiles. Muchas veces esto ocurre con la tecnología como cámaras, laptops e incluso con libros. A menos que sepas que será indispensable para ti no debe haber motivo para solo llevar al objeto de paseo en la maleta.

Viajar es uno de los pasatiempos de muchos y tras la recuperación de los vuelos al estar más controlada la pandemia contra la Covid-19 sin duda es un plan que causa mucho interés y del que debes estar bien preparado para no sufrir con tu equipaje.

Publicado originalmente en: El Sol de Puebla