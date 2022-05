Perrito es condecorado en Ucrania por su noble servicio

Patrón, es un perrito Jack Rusell Terrier de dos años y medio que ha robado los corazones de miles por su labor heroica por detectar más de 262 explosivos en Ucrania al inicio de la guerra..

El perrito recibió una medalla de condecoración este domingo por parte del presidente Volodímir Zelesnki, para reconocer sus servicios al país.

Patron the dog has received an official award alongside his colleagues from Ukraine President Zelenskyy, in the presence of Canada PM @JustinTrudeau. What an honour! pic.twitter.com/uig8VFi5z4 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 9, 2022

Es un excavador pequeño pero de gran talento, dijo Zelenski sobre Patrón.

El evento de condecoración se realizó en medio de la visita del ministro de Canadá Justin Trudeau, en el que se les enseñó a los niños cómo evitar las minas terrestres, tarea que busca el gobierno Ucraniano en visibilizar debido a la guerra.

His name is Patron. He helps de-mining Ukraine. He is a legend here. #dogsofukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/8HxZIqQEdM — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 1, 2022

Te puede interesar: Cancela su boda después de que su novia estuviera a punto de matar a su perro

Patrón un ejemplo de heroísmo en Ucrania

La historia de Patrón ha hecho que sea reconocido como un símbolo nacional de la resistencia ucraniana contra Rusia, siendo parte y mascota del servicio Estatal de Emergencias del país, en el que regularmente hace sus apariciones en los canales oficiales y redes sociales de Ucrania, el pequeño perrito desarrolla un trabajo esencial de búsqueda de minas y explosivos.

Su trabajo ha logrado salvar miles de vidas al prevenir desgracias.

Se señaló que a partir de ahora quienes hayan finalizado sus estudios de posgrado contarán con opciones de titulación más flexible 😉 https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/recibe-inforaj-nuevo-reglamento-para-mejora-educativa-institucional-8255463.html

Te puede interesar: Las 10 razas de perros más inteligentes, ¡son más fáciles de entrenar!

¿Por qué se llama Patrón?

Aunque en México signifique ser una jefe en alguna área de trabajo, en Ucrania tiene un significado más profundo que eso.

Patrón, significa munición en ucraniano, su dueño y adiestrador Mikhailo Iliev fue quien lo introdujo a trabajar en la detección de bombas.

Las autoridades ucranianas siguen en la labor de limpiar el territorio de las minas explosivas rusas que ya han dejado víctimas en lagunas zonas, tarea en la que está ayudando Patrón, el pequeño can ha sido entrenado para ayudar a buscar las bombas o explosivos junto a la tropas ucranianas, esto claro, con su merecido premio ¡Un merecido trofeo de queso!

Su tarea al recorrer zonas estratégicas va acompañado de detectar zonas de posible peligro, por ello se le ha protegido también con un chaleco militar.

Patrón se ha vuelto toda una sensación en redes sociales. | Foto: Twitter @StratcomCentre

La capacidad de Patrón en detectar y olfatear la pólvora a distancias muchísimo mayores a los humanos ha logrado facilitar la tarea del Servicio Estatal de Emergencia.

Sin duda una vez más se demuestra el amor y la lealtad de los perros por los humanos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!