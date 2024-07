¿Playas vírgenes en el norte de México? Estas son las que están en Sonora, a sólo unas horas de Chihuahua

Pese a que no hay playas tan cerca de Chihuahua, sí hay estados vecinos en donde puedes encontrarlas, tal es el caso de Sonora, donde puedes aprovechar tus vacaciones para un tiempo de relajación total en una de sus playas vírgenes. Así es, no tienes que ir hasta el sur del país para visitarlas, pues en el norte también hay varias que son sumamente hermosas.

Tal es el caso de las playas Punta Sargento, El Himalaya y Huatabampito, donde el azul turquesa de sus aguas, su tranquilo oleaje y lo suave de la arena, te harán sentir como en las que hay en el caribe. Si tienes ganas de visitarlas, acá te decimos cómo son, cuáles son las actividades que puedes realizar en ellas, y a cuánto tiempo quedan de Chihuahua.

¿Cuáles son las playas vírgenes más bonitas de Sonora?

Punta Sargento

Una de las playas vírgenes más visitadas de Sonora es Punta Sargento gracias a su gran belleza, sin embargo, es un tanto complicado llegar hasta ella, pues para hacerlo, los visitantes deben atravesar una duna arenosa hasta llegar a donde se encuentra el mar.

Aquí el color del mar tiene tonos azul claro y el oleaje es bastante tranquilo, por lo que si vas con niños, pueden meterse a la orilla sin ningún problema, eso sí, siempre y cuando les estés echando un ojo. Además, no da directamente a mar abierto, sino que es como una alberca natural gigante, lo que se relaciona con sus aguas apacibles.

En el lugar, puedes meterte a nadar, dar una vuelta por la orilla de la playa e incluso practicar buceo; asimismo puedes aprovechar la lejanía con el bullicio de la ciudad para leer, hacer un picnic, escribir, pintar, y cualquier actividad relajante que se te ocurra.

La playa Punta Sargento en Sonora, se encuentra a poco más de mil kilómetros de Chihuahua, por lo que podrías hacerte aproximadamente 14 horas hasta ella, y aunque suena mucho, recuerda que debido a que nuestro estado es bastante grande, toma mucho tiempo salir del mismo, sumado al trayecto hasta llegar a la playa, por lo que si lo ves de esa manera, no es tanto.

El Himalaya

Otra de las hermosas playas vírgenes de Sonora es El Himalaya, la cual se encuentra en el municipio de Guaymas. Al visitar este lugar quedarás boquiabierto con las aguas cristalinas que posee, además del lindo paisaje que desde ahí podrás observar, y la gran variedad de flora y fauna que ahí habita.

Gracias a su oleaje calmado, se convierte en un lugar ideal para practicar buceo y observar la vida marina, así como para pasear en kayak, sin embargo, si buscas algo más tranquilo, también puedes caminar por el lugar, jugar con tus mascotas, o simplemente sentarse a ver la naturaleza y el atardecer.

Debido a que es una playa virgen, no hay restaurantes, por lo que lo ideal es que lleves tus propios alimentos para comer ahí, eso sí, siempre procurando llevarte tu basura para no contaminar el lugar ni afectar al ecosistema. Si ya andas por allá, no te olvides de visitar los asentamientos arqueológicos y cuevas con pinturas rupestres que hay en los alrededores.

Llegar hasta la playa El Himalaya en Sonora, partiendo desde Chihuahua capital, te tomaría poco menos de 14 horas, pues tendrás que conducir por un trayecto aproximado de 815 kilómetros.

Huatabampito

Si estás buscando una playa increíble y poco conocida para tu próxima escapada, no puedes dejar de visitar Huatabampito, un paraíso de más de 20 km de playas vírgenes en el estado de Sonora.

Conformado por arenas doradas y finas, rodeado de aguas verde azuladas características del Mar de Cortés, Huatabampito es el lugar perfecto para desconectarte del mundo y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Además, en la zona también puedes explorar otras joyas como Las Bocas y Camahuiroa, ideales para actividades acuáticas.

El mayor atractivo de Huatabampito es el avistamiento de ballenas, pues durante los primeros meses del año, estas majestuosas criaturas se refugian en las cálidas aguas del Mar de Cortés para reproducirse.

Aunque es una playa virgen, Huatabampito cuenta con todo lo que necesitas para una estancia cómoda, lo que lo convierte en el lugar ideal para una escapada en familia, con amigos o en pareja.

Sus aguas transparentes y oleaje suave hacen de esta playa un verdadero balneario natural, perfecto para nadar sin preocupaciones. Para llegar a este sitio saliendo desde Chihuahua capital, deberás recorrer un trayecto aproximado de 744 kilómetros en cerca de 13 horas.