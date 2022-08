¡Por hablar español! Trataron de quemar vivos a latinos en EU

A pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, actos como el racismo y los crímenes de odio continúan ocurriendo en países como Estados Unidos, donde dos hombres de origen latino estuvieron a punto de ser quemados vivos por el simple hecho de hablar en idioma español, en hechos ocurridos al interior de una gasolinera.

La policía de Estados Unidos se encuentra en búsqueda de un hombre señalado por arrojar gasolina a dos clientes después de confrontarlos porque hablaban español, al tiempo que les reclamaba; “no pertenecen aquí”.

El desafortunado suceso ocurrió en una gasolinera de Colorado donde a las víctimas les arrojaron gasolina. Foto: Pixabay

El lamentable encuentro tuvo lugar el pasado 23 de julio, cuando un hombre se acercó a dos clientes de habla hispana dentro de una gasolinera, en el condado de Aurora, Colorado. Después, el sospechoso siguió a los dos clientes hasta su automóvil y usó una bomba de combustible para rociarlos con gasolina.

Trató de quemarlos vivos con un encendedor

Supuestamente, el individuo “buscó un encendedor para prenderles fuego”, según informes de la policía, y al no tener éxito, usó una piedra para romper la ventana trasera de su automóvil, tomó sus llaves y salió de la estación de servicio.

Una empleada de la gasolinera identificada como Kyla Huber, señala que el sospechoso estaba comprando cerveza cuando se acercó a las víctimas; "Me desconcertó un poco porque el caballero me dijo: 'Sí, señora, no, señora"', se mostró respetuoso y me miró directamente a los ojos. Pero tan pronto como salió, se mostró agresivo y enojado”, señaló la testigo.

Hasta el momento, la policía sigue investigando el incidente, que tuvo lugar a las 23:00 horas en la gasolinera Rocket Gast, donde señalan que pudiera tratarse de un crimen de odio, las declaraciones de las víctimas y los relatos de los testigos, así como el video de vigilancia, han ayudado a la policía a reconstruir lo ocurrido.

Los detectives investigan esto como un delito motivado por prejuicios y necesitan ayuda para identificar al sospechoso”, dijo el Departamento de Policía de Aurora en un comunicado, la policía describió al hombre como de unos 20 años y de aspecto hispano o asiático.

¿Hay mucho racismo en los Estados Unidos?

La discriminación racial formal fue prohibida en Estados Unidos a mediados del siglo XX, hasta ser considerada como algo socialmente inaceptable; sin embargo, está lejos de desaparecer en su totalidad.

Investigaciones realizadas han encontrado evidencia de discriminación racial en varios sectores de la sociedad moderna de los Estados Unidos, Incluyendo la justicia penal, negocios, economía, vivienda, atención médica, e incluso política. En opinión de las Naciones Unidas y la Red de Derechos Humanos de los Estados Unidos, "la discriminación en los Estados Unidos impregna todos los aspectos de la vida y se extiende a todas las comunidades de color".

Desde mediados de la década de 2010, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación han identificado la violencia supremacista blanca como la principal amenaza de terrorismo interno en los Estados Unidos