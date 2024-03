¿Por qué las embarazadas se ponen un seguro en la ropa durante los eclipses?

El fenómeno de que las embarazadas se pongan un seguro en la ropa durante los eclipses es más un mito o superstición que una práctica respaldada por evidencia científica. Sin embargo, se pueden explorar algunas posibles razones detrás de este comportamiento, que pueden estar arraigadas en tradiciones culturales, creencias populares o preocupaciones personales.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En muchas culturas, los eclipses se consideran momentos de mal augurio o cambios cósmicos significativos. Las embarazadas pueden sentirse más vulnerables durante estos períodos y buscar protección adicional para ellas y sus bebés.

¿Qué le puede pasar a una embarazada durante un eclipse?

Algunas personas pueden temer que la radiación emitida durante un eclipse pueda afectar negativamente al feto en desarrollo. Aunque no hay evidencia científica que respalde este temor, la preocupación por la salud del bebé puede llevar a las embarazadas a tomar medidas precautorias como usar ropa adicional.

Asimismo, otros creen que no usar un seguro en la ropa durante un eclipse pueda causar malformaciones o de que el bebé nazca con la ausencia de algún órgano o extremidad. Sin embargo, es importante señalar que las malformaciones congénitas en los bebés pueden ser causadas por una variedad de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, pero no están relacionadas con la exposición a eclipses. Por lo tanto, la idea de que no usar un seguro en la ropa durante un eclipse pueda causar malformaciones en un bebé carece de base científica y se considera un mito sin fundamento.

via GIPHY

Además, se tiene la idea de que si una mujer embarazada observa directamente un eclipse y los rayos repercuten en alguna parte de su cuerpo, su bebé podría nacer con marcas o manchas.

Lee también: Eclipse solar 2024: Cuáles son las ciudades norteñas donde se verá el fenómeno total

En ciertas comunidades pueden existir creencias arraigadas que dictan ciertos comportamientos durante eventos astronómicos como los eclipses. Esto puede incluir prácticas como el uso de amuletos, rezar, colocarse un listón rojo o incluso un objeto de metal, como una llave, así como también ponerse un seguro en la ropa.

¿Protección simbólica?

Para algunas personas, colocar un seguro en la ropa durante un eclipse puede ser un acto simbólico destinado a proporcionar una sensación de seguridad y protección. Esto puede ser especialmente importante durante momentos de ansiedad o incertidumbre, como los eclipses, donde las fuerzas naturales parecen desafiar el orden habitual del universo.

En familias donde se ha practicado durante generaciones el uso de un seguro en la ropa durante los eclipses, es probable que las embarazadas sigan esta costumbre por respeto a sus antepasados y para mantener viva la tradición familiar.

Aunque no hay una base científica sólida para respaldar la eficacia de usar un seguro en la ropa durante un eclipse, el simple acto de hacerlo puede proporcionar a las embarazadas una sensación de tranquilidad y control sobre su situación, lo que podría tener un efecto positivo en su bienestar emocional durante este período.

via GIPHY

En algunas comunidades, no seguir ciertas prácticas tradicionales durante eventos como los eclipses puede llevar a críticas o juicios por parte de los demás. Como resultado, las embarazadas pueden sentirse obligadas a seguir estas costumbres, incluso si personalmente dudan de su eficacia.

En regiones donde las personas dependan más de las creencias populares y las tradiciones culturales para guiar su comportamiento durante eventos astronómicos como los eclipses. Esto puede llevar a la perpetuación de prácticas supersticiosas, como ponerse un seguro en la ropa.

La incertidumbre y el miedo asociados con los eclipses pueden generar ansiedad en algunas personas, especialmente en las embarazadas que ya están experimentando cambios físicos y emocionales. Para algunas mujeres, seguir rituales como ponerse un seguro en la ropa puede brindar un sentido de control sobre la situación y ayudar a calmar sus nervios durante el evento astronómico.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

El próximo eclipse solar visible en México ocurrirá el 8 de abril de 2024. Este será un eclipse solar total y será visible principalmente en una franja que cruza Estados Unidos de sur a norte, pero México experimentará un eclipse parcial, dependiendo de la ubicación.

Protegerse durante un eclipse solar es crucial para evitar daños oculares graves. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna bloquea total o parcialmente la luz del Sol, lo que puede llevar a una disminución de la luz ambiental. Para protegerse durante un eclipse, es esencial usar gafas especiales para eclipses solares certificadas por organizaciones como la NASA. Estas gafas filtran de manera segura la intensidad dañina de la luz solar y permiten una observación segura del fenómeno.

Formas de NO ver el eclipse. Aunque hayas utilizado alguno de ellos y "no te pasó nada", sigue siendo inseguro. pic.twitter.com/ksPtEPn936 — Liga Astronómica Chihuahua (@LigaAstroChih) October 8, 2023

Además de usar gafas de eclipse, es importante no mirar directamente al Sol durante el evento, incluso si está parcialmente cubierto por la Luna. Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños oculares irreversibles. Alternativamente, se pueden utilizar métodos de proyección indirecta del eclipse, como hacer un agujero pequeño en una hoja de papel y proyectar la imagen del Sol en una superficie limpia y plana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por último, es crucial mantener a los niños y a las mascotas bajo supervisión durante un eclipse solar. Asegúrate de que estén utilizando protección adecuada para los ojos o que estén participando en actividades de observación seguras, como la proyección del eclipse. Al seguir estas precauciones simples pero importantes, puedes disfrutar del eclipse solar de manera segura y sin riesgos para la salud ocular.

Nota original de El Sol de Parral