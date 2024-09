Seguridad alimentaria: ¿Por qué no debes consumir comida caducada? 

Uno de los cuidados más importantes que deben ponderar las personas es verificar el estado que tiene un alimento, ya sea al momento de comprarlo o consumirlo y verificar su estado; es decir, el tiempo de caducidad que tenga señalado, ya que con ello se estaría protegiendo de alguna enfermedad que pueda degenerar en otras complicaciones en el organismo.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en México y el mundo el etiquetado de alimentos es un mecanismo para la protección del consumidor, no sólo consiste en tener información respecto a las características nutricionales de los alimentos y bebidas envasados, también sobre hasta cuándo es recomendable consumirlo por la fecha de caducidad.

¿Qué es la fecha de caducidad?

Por lo anterior, la dependencia federal recomienda que el consumidor tiene que tomar en cuenta el concepto de “fecha de caducidad”, el cual consiste en la fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable de un producto, se reducen o eliminan de tal manera que después de esa fecha no debe comercializarse ni consumirse.

Sin embargo, cuántas veces hemos escuchado la frase de “no pasa nada” por comerse un alimento caducado un día o dos después. Muchas personas desconocen los riesgos a los que se enfrentan al hacer esto. Por ello, la fecha de caducidad marca el día a partir del cual el consumo de un alimento deja de ser seguro. ¿Esto quiere decir que un día después ya es peligroso? Sí, a partir de esta fecha la persona no debe exponerse a un posible desarrollo de bacterias patógenas.

Aunque lo anterior no significa que siempre vaya a ser así y que si lo hacemos vayamos a enfermar; pero corremos un alto riesgo de hacerlo. Por esto, es muy importante tener en mente que cuantos más días pasen de la fecha de caducidad más probabilidades hay de que el alimento esté contaminado.

¿Fecha de caducidad y de consumo es lo mismo?

Otro de los puntos destacados que se deben tomar en cuenta y que no hay que olvidar es que la fecha de caducidad y la fecha de consumo no son lo mismo. Aunque comer un alimento después de una cierta fecha no supone necesariamente algún peligro para la salud de las personas.

Foto: Sora Shimazaki / Pexels.com

Así pues, ¿a qué nos exponemos si comemos alimentos caducados? Existen muchas enfermedades que se transmiten por el consumo de alimentos en mal estado. En ocasiones puede suponer una simple gastroenteritis con vómito y diarrea. Pero la realidad es que pueden contagiarse de enfermedades más graves que pueden complicar el estado de salud de una persona.

Se debe tomar en cuenta que los microorganismos patógenos más peligrosos a los que estamos expuestos al consumir un alimento caducado, son los virus como la hepatitis y el norovirus; también bacterias como la salmonela, listeria, shigela, coli y campylobacter, además de parásitos como giardia y trichinella.

Por todo lo anterior, es muy recomendable que ante un alimento caducado lo más preferible es tirarlo; no vale la pena poner en peligro la salud. Por lo anterior, la mejor opción para evitar tirar comida, es planificar y organizar la compra y consumo de algún producto.

¿Qué es lo más recomendable?

Por lo antes expuesto, es menester saber que no se debe consumir un alimento una vez vencida la fecha de caducidad. La fecha de caducidad aparece en los alimentos, a la vista del consumidor. Se deben seguir las recomendaciones tanto de conservación como de refrigeración de algún producto.

Así, una vez abierto un envase con fecha de caducidad el consumidor debe seguir al pie de la letra las instrucciones de conservación y consumo. Por ejemplo, “una vez abierto un envase es recomendable utilizarlo en tres días y se debe tener presente que ese alimento tiene una fecha en que ya no servirá para el consumo humano.

