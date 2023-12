¡Aguas! Por qué no debes meter aluminio o cubiertos al microondas

Seguramente tienes un microondas en casa, este aparato es bastante útil para recalentar comida ya hecha o en ciertas ocasiones para cocinar la comida, siempre con la precaución de no meter platos o utensilios de metal al mismo.

¿Pero sabes por qué es esta medida de seguridad? y ¿Qué pasa si lo haces? ¿Es verdad que explota? para responder estas preguntas es necesario saber cómo funcionan los hornos de microondas.

Según lo relata el sitio de Unam Global, el magnetrón que es gracias a los que funciona el microondas, fue concebido por el estadounidense Albert Wallace Hull en 1920, en un principio utilizado para mejorar sistemas televisivos.

En 1940 esta tecnología se usó para instalación de radares de menor tamaño en los aviones británicos, esto claro durante la guerra, esto dio el surgimiento a las llamadas ondas de microondas.

Más tarde el ingeniero Percy Spencer se percató que una barra de chocolate se derrita cerca del magnetrón, y a partir de esto se realizaron experimentos que comprobaban que estas ondas son capaces de calentar alimentos.

Lo anterior debido a la interacción de las ondas electromagnéticas y las moléculas de agua presentes en los alimentos, por esto la comida con más agua en su interior es la que mejor se calienta a diferencias de cosas como el pan que está más seco.

Es por estas ondas que resulta peligroso introducir metales al mismo, pues el material mismo absorbe de diferente manera la energía y puede hacer, en el mejor de los casos que tu comida no se caliente bien, en otros casos puede generar una descarga eléctrica o hasta explosiones a este fenómeno se le llama explosión de arco.

Lo anterior puede verse en casos como este, donde no explotó el horno pero si se nota una afectación al material:

En honor de @roseshift he metido una cuchara metálica en el microondas. Un microondas de los viejos. Ojo, no lo había hecho nunca, cds sí, cucharas no.



Y no ha saltado chispa.



PERO



En la punta hay un sospechoso punto negro. No estaba antes. La carga se ha acumulado ahí. pic.twitter.com/TFIIASXHzk — Martina (@PhDMartina) October 28, 2023

Hace unos meses se informaba sobre algunos fabricantes que al contrario de estas indicaciones decían que introducir una cuchara de metal al calentar un líquido en un vaso o taza era bueno. Pero parece no ser el caso.

En manuales de uso como el de Mabe se menciona que este material “protege a los alimentos de la energía del microondas. Las orillas metálicas pueden deformarse” y pide no introducirlas, algo parecido se menciona en los de la marca LG y de Whirlpool.

Por lo que en todo caso no se ha encontrado ningún manual de horno que diga que puedes usarlo de esta forma y al contrario si varios que piden no hacerlo. Además advierten sobre mantener limpio el aparato pues los restos de comida se pueden carbonizar y provocar las chismas.

En todo caso al comprar un horno debes leer completo el manual de operación o instalación que suele venir con él y si compras de segunda mano pídelo al vendedor o busca en internet su modelo, la mayoría de marcas ponen en sus sitios web estos documentos.

A pesar de las precauciones mencionadas y las que puedan ir dentro de los manuales es importante señalar que “la Organización Mundial de la Salud ha concluido que estos aparatos son seguros, siempre y cuando se mantengan en buen estado, limpios, y con una puerta que cierre adecuadamente”. Así se menciona dentro de un artículo de Unam Global.