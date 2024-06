¡Por un Juárez verde! Regalarán árboles y plantas este viernes y sábado, te decimos dónde

¡Juárez se queda sin árboles! La construcción de más empresas maquiladoras, así como de centros y plazas comerciales, está logrando promover el crecimiento urbano de Juárez y favorece en los aspectos principalmente económicos para las familias que viven en la ciudad, sin embargo, estamos dejando atrás la importancia del medioambiente.

En días pasados, el Gobierno del Estado, con la colaboración de Fundación Grupo México, hizo la donación de 1 millón de plantas y árboles propios de la región para lograr combatir el cambio climático que ha derivado de la deforestación que se ha estado presentando en los últimos años.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) ha realizado estas donaciones en años anteriores, como en el año 2023, cuando hicieron una entrega de más de 2,500 árboles frutales, que incluía chabacanos, durazno, peral, ciruelo rojo y ciruelo verde.

Además de Ciudad Juárez, estas entregas se han estado realizando en el resto de los municipios del estado de Chihuahua, incluyendo la Sierra Tarahumara, pero Gabriel Valdez Juárez, secretario de SEDUE, explicó que el caso de Juárez es especialmente importante porque es la ciudad donde es necesario mejorar las condiciones ambientales.

La Dirección de Árboles y Jardines también se encuentra ayudando a la causa, pues se informó que se plantaron más de 30 árboles huizaches y palos verdes en el camellón central del bulevar Juan Pablo II con la intención de mejorar el arbolado en la zona y de este modo, poco a poco se van sumando más juarenses a la causa.´

¿Dónde entregarán los árboles y plantas este 2024?

SEDUE y Fundación Grupo México dieron a conocer que este viernes 21 y sábado 22 de junio, regalarán árboles y plantas regionales en el Parque Central Oriente e invitan a la ciudadanía a recoger su especie favorita de 9 de la mañana a 7 de la tarde los dos días.

Entre las 9 mil que especies de árboles que se repartirán están: agave liso, algodoncillo, eucalipto, fresno, huizache, mezquite, palo dulce, palo verde y trueno, mismos que serán completamente gratuitos para cualquier persona de la comunidad que guste de ir por uno.

Al recoger su especie se le recordará que no es suficiente únicamente plantar un árbol, sino también darle los cuidados que estos árboles requieren, dándole su respectivo mantenimiento con el fin de que logre desarrollarse de manera sana y adecuada, para que los climas extremos no continúen afectado la estabilidad no solo de la ciudadanía, sino del resto de los seres vivos que se encuentren en la región.

