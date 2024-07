¿De paseo estas vacaciones? Porvenir El Salto, un paraíso entre Parral y Chihuahua

Es temporada vacacional y si o sí se antoja un paseo que te aleje de la rutina de la ciudad, si tienes poco tiempo y poco presupuesto, te presentaremos un lugar ideal que no te aleje tanto de la ciudad como para que te absorba mucho tiempo y dinero, pero sí lo suficiente para que te despejes y pases un rato agradable en compañía de tus personas favoritas, este lugar es El Salto, Chihuahua.

¿Qué es El Salto, y dónde queda?

El Salto es un paraíso natural que se ha convertido en un destino popular para quienes buscan una escapada de la rutina diaria. Se encuentra a menos de dos horas de la capital de Chihuahua, este lugar ofrece paisajes impresionantes y actividades recreativas en medio de la naturaleza. Si estás planeando una visita desde Parral, aquí te decimos de forma detallada cómo puedes llegar a este impresionante paraíso terrenal.

Porvenir El Salto, un paraíso terrenal. Foto: Captura de pantalla / Tiktok @Adrianallaness

Para comenzar tu viaje, deberás tomar la carretera Vía Corta a Chihuahua. En ésta época del año donde los cerros se encuentran llovidos te fascinarás con los impresionantes paisajes verdes que tienen para ofrecerte, es muy importante que antes de salir a carretera revises las condiciones mecánicas de tu vehículo y te asegures de llevar implementos en caso de una descompostura, como gato hidráulico, herramienta y llanta extra, así que mantén tu velocidad moderada y sigue las señales hasta llegar al entronque que se encuentra en el kilómetro 67, antes de llegar a Satevó.

Una vez que hayas pasado el entronque, debes girar a la izquierda, hacia la ubicación de El Salto. Aquí es donde tu aventura realmente comienza. El camino se convertirá en terracería, lo que significa que deberás reducir tu velocidad y manejar con precaución. Este tramo es ideal para vehículos con buena suspensión, pero cualquier auto puede transitar si se maneja con cuidado.

Tras unos minutos en terracería, el camino volverá a ser pavimentado. Este cambio constante entre carretera y terracería es parte del encanto del viaje, ofreciendo una experiencia diferente. Continuarás por este camino hasta que nuevamente encuentres un tramo de terracería.

Durante este último trayecto del viaje, pasarás por varios ejidos pintorescos, pero no temas, estos lugares son seguros y ofrecen una visión distinta de lo que es la vida en la ciudad; a medida que te acerques a tu destino, notarás varios guardaganados a lo largo del camino, estos espacios son comunes en áreas rurales y su función es mantener el ganado dentro de sus áreas designadas.

El paso por los guardaganado sólo es un indicador de que estás a minutos de llegar a tu destino: El Salto. Verás una señal que te indicará que has llegado, cabe mencionar que si acudes a El Salto entre semana, deberás buscar al encargado en el pueblito cercano. No te preocupes, ya que todos en el pueblo se conocen y será fácil encontrarlo, ahora que, si tu visita es durante el fin de semana, encontrarás el lugar abierto así que no será necesario buscar al encargado.

¿Cuánto cuesta la entrada a El Salto?

La entrada a El Salto cuesta 70 pesos por persona o 140 pesos si deseas acampar. Recuerda llevar efectivo para realizar el pago. Una vez dentro, te darás cuenta de inmediato de la belleza del lugar. El Salto cuenta con asadores y zonas para picnic, lo que lo convierte en un sitio ideal para una escapada familiar o con amigos.

La principal atracción de El Salto es su agua limpia y fresca, ideal para nadar. Sin embargo, debes tener cuidado si no sabes nadar, ya que hay zonas profundas. Asegúrate de disfrutar del agua de manera segura y responsable; además de nadar, este lugar es perfecto para un picnic, así que no olvides llevar tu comida y bebidas. También es un excelente sitio para tomar fotos lindas, así que no olvides tu cámara o smartphone con suficiente batería.

Una buena recomendación que tal vez te convendría tomar en cuenta si te agradan los paseos donde estés en contacto con la naturaleza es acudir entre semana, durante estos días, el lugar suele estar menos concurrido, permitiéndote disfrutar de la tranquilidad y belleza natural sin las aglomeraciones típicas de los fines de semana, lo que te asegurará un descanso más ameno y relajado.

Como puedes ver no necesitas mucho presupuesto para pasarla bien, encontrar joyas naturales, como El Salto es una manera de salir de la rutina sin alejarte mucho de casa, no olvides llevar tu traje de baño, sandalias y toalla, seguramente la pasarás muy bien.

