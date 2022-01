¡Prepare y sirva! Comparten chefs recetas para elaborar la rosca

El chef chihuahuense Javier Loya te dice cómo preparar una Rosca de Reyes, que es toda una tradición, la cual tuvo sus comienzos en la Edad Media (siglo XIV) en países europeos como Francia y España que poco tiempo después llegó a México durante la conquista.

Ingredientes

1 cucharada de levadura

½ taza leche

500 gramos de harina

3 huevos

3 yemas de huevos

2 cucharadas de vainilla

125 gramos de mantequilla

170 gramos de azúcar

¾ de sal con una cuchara

Preparación

En un recipiente echar la levadura, leche, del total de la azúcar una cucharada, de igual manera una cucharada de harina; la leche tiene que estar tibia unos 45 grados centígrados, se mezcla hasta que no quede ningún grumo, dejarlo fermentar durante un rato hasta que doble su tamaño.

En la mesa donde se va a amasar la Rosca de Reyes se pone el total de la harina, formando un volcán, en el centro se echan todos los secos, que vienen siendo lo que resta del azúcar y la cucharada de sal, después se agregan los tres huevos, las tres yemas y las dos cucharadas de vainilla, ya que la levadura está al doble de su tamaño lo agregamos a su volcán de harina y se empieza a mezclar todos los ingredientes, siendo un proceso largo ya que todo tiene que ser amasado.

Si hace falta se espolvorea un poco de harina para que se seque un poco la masa, pero no tanto, no debe de ser una masa ni seca ni dura tiene que ser aguada, para saber que ya la masa está lista no se tiene que pegar ni en las manos ni en la mesa de trabajo, señal de que los ingredientes ya están unidos. En un recipiente se deja a temperatura ambiente, en un lugar cálido, a que la masa doble su tamaño, mientras se espera ese proceso, la charola donde se va a meter la masa al horno se barniza con mantequilla, un poco de harina para que no se pegue; ya logrado su doble tamaño, se pone de nuevo sobre la mesa de trabajo y se empieza dar la forma de rosca, la pasamos a la charola donde se va a hornear, se barniza toda la rosca con un poco de huevo y se empieza a decorar al gusto, ya sea con frutos secos, caramelizada o cristalizada.

Se mete la charola con la rosca al horno a una temperatura de 165 grados centígrados, y se deja aproximadamente unos 25 minutos, previamente estar checando, finalmente se saca, se deja enfriar, se parte y a disfrutarla.

Foto: Cortesía | Adriana Portillo

Receta de Chef Adriana Portillo

Ingredientes

6 huevos

1 Kg de harina

300 gr de azúcar

2 barras de mantequilla

30 gr de levadura seca

150 ML leche

150 ML agua

Ralladura de 2 naranjas

Ralladura de 2 limones

Instrucciones

En un bowl colocas la leche y el agua un poco tibias agregas un poco de harina (un puñito) y azúcar y agregas los 30 gr de levadura

Aparte colocas el kilo de harina , el azúcar y la ralladura de limón y de naranja formando una volcán y al centro colocas los 6 huevos y la mantequilla a temperatura ambiente amasas un poco y agregas la mezcla de la levadura que ya debe de haber fermentado .

Amasas, la colocas en un bowl, tapas y la dejas fermentar hasta que doble su tamaño doble su tamaño .

Una vez que dobló vuelves a amasar y la divides en dos partes. Le das el formato (una rosca por cada parte de la masa) sobre una charola con papel encerado

La horneas a 180°C durante 25 min