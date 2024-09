¡Oh may ga, comen tierra! Qué fue del Verguillas, animación juarense popular en los años 2000

Si eres juarense que está en sus veinte o cerca de sus treinta, muy probablemente recuerdas al Verguillas, este personaje animado que llegó de la imaginación de Salvador Chacón con el fin de retratar la imagen de los juarenses, quienes con todas sus peculiaridades, así como su sentido negro del humor, se ganó el cariño de los fronterizos que probablemente se identificaron o vivieron muy de cerca anécdotas similares a las que esta historia que el Verguillas, junto con otros personajes, crearon en la plataforma de YouTube.

Si te preguntas por qué es tan especial, te contamos que es por su humor sarcástico y por todas las expresiones coloquiales que abundan en Ciudad Juárez, ya que si no te identificaste con alguna, probablemente las comenzaste a usar después de ver estos videos del Verguillas, Álvaro Santiago y el resto de los personajes.

¿Qué fue de Salvador Chacón?

La voz, animación y vida detrás del Verguillas es Salvador Chacón, quien en el año 2010 comenzó a publicar en YouTube sus animaciones únicamente como hobby, para poder reírse y desestresarse un rato, retratando la vida en Ciudad Juárez y la identidad de cientos de juarenses, usando además lenguaje altisonante que representaba la autenticidad de las calles de la frontera.

Su particular humor lo llevó incluso a escribir una advertencia en sus videos para hacer saber que el humor que se manejaba en ellos podía ser sensible para ciertas personas, sin embargo, a pesar de ser ese su toque personal, el reglamento de la plataforma cambió y le afectó a este youtuber económicamente como a muchos, quienes la usaban de para poder expresarse libremente sin los impedimentos que posiblemente en radio o televisión no eran permitidos.

Sin embargo, para Salvador Chacón esto representó simplemente dejar de recibir dinero de estas plataformas y logró de esa manera que sus videos aumentaran a millones de visualizaciones, hasta que llegó un momento en que fue llamado para formar parte de una conferencia en la que hablaría a los jóvenes de cómo alcanzar sus metas e ideales.

En estas conferencias, conoció al CEO de Tecnology Hub y a un constructor de marcas para grandes empresas tecnológicas como Facebook y así se le abrieron más puertas para continuar haciendo contenido de animación en donde no solo no perdía su toque, sino que ahora podía economizar a la vez que aprendió de nuevas habilidades.

Y aunque sus personajes ya tienen muchos años sin volver a ver la luz del día, son estos los que marcaron un antes y un después en la comedia animada no solo de Ciudad Juárez, sino en todo el país.