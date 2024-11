¡Sigue comprando en línea! Qué hacer si está por vencer tu tarjeta virtual del banco

Las tarjetas digitales han ganado popularidad en México por su seguridad y conveniencia para compras en línea. A continuación, te explicamos qué hacer si tu tarjeta digital está por vencer y cómo aprovecharla al máximo.

Una tarjeta digital es una extensión de tu cuenta bancaria, diseñada específicamente para compras en línea. Ofrece un número único, fecha de vencimiento y un CVV dinámico que suelen diferir de los datos de tu tarjeta física, lo que aumenta la seguridad en tus transacciones.

¿Qué hacer si tu tarjeta digital está por vencer?

Si bien no hay una sola respuesta para esto, pues dependerá del banco al que estés afiliado, según los portales oficiales de algunos de los bancos más populares en México, estos son algunos detalles sobre el tema. Recuerda que si tienes alguna duda, lo mejor es acudir directamente a tu banco y no compartir tus datos en sitios no oficiales.

BBVA

Si tu tarjeta digital de BBVA está por vencer, ¡no te preocupes! Se renovará automáticamente con una nueva fecha de vencimiento, pero mantendrá el mismo número. Eso sí, recuerda actualizar los datos de tu tarjeta en las plataformas donde la tengas registrada, como servicios de suscripción o apps de delivery, para evitar contratiempos en los cobros.

Santander

Aunque no hay información específica sobre la renovación de las tarjetas digitales, en el caso de las tarjetas físicas, el banco envía automáticamente una nueva tarjeta al domicilio registrado durante el mes de vencimiento. Es probable que los procesos para las tarjetas digitales sigan un esquema similar.

Banorte

En Banorte, no es necesario generar una nueva tarjeta digital por cada compra. Lo único que debes hacer es generar un CVV dinámico para cada transacción, lo que asegura que tu información esté protegida. Además, si alcanzas el límite de tarjetas digitales permitidas por día (dos), podrás generar más al día siguiente.

HSBC

HSBC permite generar tarjetas digitales directamente desde su app. Estas incluyen un número único, fecha de vencimiento y CVV dinámico. Aunque no mencionan explícitamente el proceso de renovación, puedes acceder a tu app para generar una nueva en cualquier momento.

Scotiabank

En Scotiabank, las tarjetas digitales se destacan por ser fáciles de reemplazar o actualizar directamente desde la app, sin necesidad de acudir a sucursal. Es probable que este proceso también incluya la renovación automática de la fecha de vencimiento.

Foto: cottonbro studio / Pexels.com

Beneficios de las tarjetas digitales

Mayor seguridad: Gracias al CVV dinámico y datos diferentes a los de tu tarjeta física, tus transacciones están mejor protegidas contra fraudes.

Conveniencia: Se generan y gestionan desde la app del banco, sin necesidad de esperar envíos físicos.

Control total: Puedes activar, desactivar o eliminar una tarjeta digital en cualquier momento, lo que te da mayor flexibilidad para administrar tu dinero.

Ahorro de tiempo: En caso de renovación o reemplazo, no necesitas acudir a la sucursal.

Recomendaciones para un uso responsable

Actualiza tus datos: Si tu tarjeta digital se renueva automáticamente, recuerda actualizarla en todos los comercios y servicios donde la tengas registrada.

Revisa tus transacciones: Monitorea constantemente tus movimientos para detectar cargos no reconocidos.

Genera CVVs dinámicos: Usa esta herramienta para proteger aún más tus compras en línea.

Evita compartir tu información: Nunca compartas los datos de tu tarjeta digital por teléfono o mensajes de texto, incluso si parece provenir de tu banco.

Las tarjetas digitales son una herramienta valiosa para cuidar tu dinero y simplificar tus transacciones. Mantente informado sobre los procesos de renovación en tu banco y utiliza las funcionalidades de seguridad para aprovechar todos sus beneficios.