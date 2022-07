Qué hacer y qué no hacer en un motel: la mejor guía para echar pasión

Sí eres de los que busca mayor privacidad para echar la pasión, es probable que consideres acudir a un motel. A continuación te compartimos la guía completa sobre qué hacer y qué no hacer en un motel.

Los moteles son el recurso infalible para los amantes furtivos (o no tanto), pues son el refugio donde se puede bajar la calentura romántica sin contratiempos. La idea de estos lugares es que vivas una experiencia con seguridad y placer sin mayores complicaciones.

Sin embargo, existen una serie de códigos o cosas en las que debes prestar atención, te explicamos para que tomes nota.

Entrada al motel / Foto: Cortesía | Pexels

Revisa las condiciones de certificación antes de poner un pie dentro

Inclusive antes de la pandemia, era indispensable que el motel que elijas cumpla con las condiciones sanitarias y de desinfección. Si la recepcionista y las personas de limpieza andan sin cubrebocas, desde ahí deberías considerar buscar otro lugar.

Además, revisa que el motel cuente con certificado libre de Covid. Si te tranquiliza un poco, lleva tus propias toallitas húmedas y limpia las sábanas lo más que puedas.

No pidas alimentos del lugar

Puede ser tentador y cómodo aplicar el room service para recuperar energías sin tener que levantarte de la cama, pero lo general la comida de los moteles suele ser cara y terrible. Es preferible que busques otras opciones por fuera del lugar, ya sea un restaurante o comida rápida. La mayoría de los moteles no acepta que uses apps de entregas por si te lo estabas preguntando.

Toma previsiones en cuanto a compras básicas

Nos referimos a condones, lubricante, juguetes sexuales y otros accesorios que necesites para para pasarla bien. Mejor pasar a surtirte en forma a antes de alquilar el cuarto, y no porque no quisiéramos hacerle el gasto al motel, pero por lo general hay más variedad en una sex shop o hasta en una farmacia, mejores precios y no tienes que estar bajando a media sesión a la recepción porque se acabaron los preservativos.

Pon la alarma de tu celular o avisa que te despierten

Es un consejo un poco obvio, pero así aprovecharás mejor el tiempo que ya pagaste. Además, de eso modo controlarás tu salida, ya que algunos lugares no te avisan y te cobran cargos extras si te pasas por unos minutos.

Toma una ducha antes de irte

Es importante que te bañes después de salir del lugar para evitar llevarte alguna bacteria o virus de los que seguramente abundan en el lugar. Puedes usar una de las toallas en el suelo de la regadera, así evitarás contagiarte de los muy comunes hongos que siempre abundan en esos lugares húmedos que son pisados por miles de personas al año.

La idea de estos lugares es que vivas una experiencia con seguridad y placer sin mayores complicaciones / Foto: Cortesía | Pexels

