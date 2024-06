¿Terminaste tus estudios? Esto pasa si nunca tramitas tu cédula profesional

Al concluir la universidad, uno de los pasos más importantes que muchos graduados pasan por alto es el trámite de la cédula profesional. Este documento, emitido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es crucial para tu desarrollo profesional. Pero, ¿qué pasa si nunca la tramitas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Primero, es esencial entender qué es la cédula profesional. Se trata de una identificación oficial que certifica que has completado tus estudios y que estás capacitado para ejercer tu profesión. Sin ella, podrías enfrentar serias limitaciones laborales, especialmente en campos como el derecho o la medicina, donde es un requisito indispensable.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

¿Cómo tramitarla?

Tramitar tu cédula profesional es un proceso que puedes realizar de manera presencial o en línea, siendo esta última opción la más conveniente para muchos. Para hacerlo en línea, necesitas tu e.firma, que puedes obtener del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Con estos documentos en mano, el trámite se vuelve mucho más sencillo.

El proceso en línea comienza accediendo a la plataforma de la SEP. Una vez allí, deberás ingresar tu CURP, lo que permitirá al sistema verificar si tu institución educativa ya ha registrado tu información. Luego, seleccionaras la universidad donde estudiaste y subirás los documentos necesarios utilizando tu e.firma.

Ahora puedes obtener tu cédula profesional de manera ágil y sencilla desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Consulta toda la información en: https://t.co/T2XOh1XNgR pic.twitter.com/wZ58fO0ZCZ — SEP México (@SEP_mx) November 23, 2018

Una vez que has completado estos pasos, el sistema te indicará cómo realizar el pago correspondiente. Puedes hacerlo con tarjeta de crédito o débito, o directamente en una ventanilla bancaria. Una vez confirmado el pago, recibirás tu cédula profesional en el correo electrónico que proporcionaste. Este trámite puede realizarse en cualquier momento del año, ya que la plataforma está disponible los 365 días.

Si decides hacer el trámite de manera presencial, deberás llevar contigo los documentos originales y copias, incluyendo el comprobante de pago de derechos, tu CURP y los documentos de la e.firma. Aunque es un proceso más largo, sigue siendo una opción válida.

¿Aún no tienes tu Cédula Profesional? 🧐



Si concluiste tus estudios a partir del 2018, la puedes tramitar de forma rápida y sencilla en: https://t.co/uEdjfj6wBi🖥️



Conoce un poco más. 👇🏼 pic.twitter.com/xQ8PdSWYwT — SEP México (@SEP_mx) October 10, 2023

¿Qué pasa si no tienes cédula profesional?

No tener tu cédula profesional puede complicar tu inserción en el mercado laboral. Muchos empleadores en México requieren este documento para confirmar que posees las habilidades y conocimientos necesarios para el puesto. Además, si tienes aspiraciones de trabajar en el extranjero, la cédula será esencial para validar tu título y experiencia profesional.

En resumen, no tramitar tu cédula profesional no solo puede cerrar puertas en el ámbito laboral, sino que también puede limitar tus oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Es un trámite sencillo que puede evitarte muchos problemas en el futuro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así que, si has terminado tu carrera y aún no has tramitado tu cédula profesional, no lo postergues más. Es una inversión en tu futuro y en tu carrera que te permitirá aprovechar al máximo todas las oportunidades que se presenten. ¡Hazlo hoy mismo y asegura tu lugar en el mundo profesional!

Nota original de El Sol de Parral