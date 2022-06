Los requisitos que Parral debe cumplir para ser Pueblo Mágico

No hay duda de que Parral es un bello y pintoresco sitio ideal para vacacionar, el cual sigue atrayendo año con año a decenas de visitantes; no obstante, aún con todo su encanto, no figura en la lista de Pueblos Mágicos reconocidos en México, ¿Sabes por qué? Te explicamos a continuación.

Se considera como Pueblos Mágicos al conjunto de poblaciones a lo largo del territorio mexicano que poseen características representativas de las distintas etapas arquitectónicas y culturales de la historia de esta nación latinoamericana, entre las cuales figuran la presencia de antiguas naciones indígenas, un pasado colonial o la época revolucionaria.

Año con año, la ciudad de Parral recibe a cientos de turistas que buscan conocer un poco más sobre la región. Foto: Archivo | El Sol de Parral

La designación de Pueblo Mágico es otorgada por la Secretaría de Turismo en México desde el año 2011, la cual fomenta y recompensa la conservación de las tradiciones y el acervo cultural mexicano, por medio de una campaña de promoción turística, la cual es llevada a cabo tanto a nivel nacional como internacional.

De esta manera, la dependencia vigila el cumplimiento de indicadores con los que un municipio determinado debe cumplir para ser designado o no, dentro de la categoría de Pueblo Mágico, y con ello, poder renovar la pertenencia de un poblado dentro de este programa de difusión.

¿Qué características deben tener los Pueblos Mágicos?

La Secretaría de Turismo en México exige que las comunidades aspirantes al título de Pueblo Mágico, cumplan con la siguiente serie de requisitos, para poder ser tomadas en cuenta:

Tener una población mínima de 20 mil habitantes .

. No encontrarse a más de 200 kilómetros de un destino turístico principal.

de un destino turístico principal. Constituir formalmente un Comité de Pueblo Mágico .

. Tener un programa de desarrollo turístico local para los próximos tres años.

local para los próximos tres años. Garantizar servicios de salud y seguridad para los turistas.

para los turistas. Evidenciar el atractivo simbólico o cultural de la localidad.

Así como cualquier otra que el comité considere relevante para el desempeño turístico de la localidad. La decisión también está sujeta al Congreso del Estado y al Cabildo local.

Criterios para permanecer en el programa de Pueblos Mágicos

De igual manera, las poblaciones ya designadas deberán renovar anualmente su permanencia en la lista. Para ello se les exigirá:

Mantener activo un Comité de Pueblo Mágico , que esté al día en sus resoluciones.

, que esté al día en sus resoluciones. Llevar a cabo los planes y programas turísticos pautados con normalidad.

Mantener los servicios logísticos, de salubridad y seguridad necesarios para proteger a los visitantes.

necesarios para proteger a los visitantes. Garantizar el funcionamiento de un Sistema de Información Estadística.

Sopesar el impacto del desarrollo turístico en la comunidad .

. Innovar los productos turísticos disponibles en materia de catálogo.

disponibles en materia de catálogo. Elaborar con detalle un informe anual de actividades.

PARRAL, CHIHUAHUA

Así como dar seguimiento a cualquier otro aspecto considerado por el Comité y gozar de la aprobación del Congreso del Estado y el Cabildo local para la renovación.

¿Qué reto enfrenta Parral para ser considerado Pueblo Mágico?

Uno de los principales retos para que un municipio se adhiera a los Pueblos Mágicos es el problema de la inseguridad y crimen organizado. El cual, desgraciadamente, ha dado una mala fama internacional a localidades como Parral y otras ubicadas en el estado de Chihuahua

Chihuahua

Muestra de ello, es el reciente informe emitido por el gobierno de Estados Unidos, donde llama a no viajar a determinadas locaciones del estado por los altos índices de criminalidad, en el que se incluyen sitios como Parral y Las Barrancas del Cobre.

No obstante, En los últimos años, los Pueblos Mágicos presentan un incremento paulatino en la criminalidad que, junto a la ola de violencia que enfrentan algunos estados mexicanos, han inhibido enormemente el turismo internacional.