Quién es Carmela, la mujer que se hizo viral por bailar la Yaquesita en la Liber

¡Agárrate Elmer que ya llegó Carmela! Luego de que la página de Facebook de la agrupación Musical Milagro publicara un vídeo de personas bailando en el centro histórico de la ciudad, como ya es costumbre, Carmela se hizo viral por sus peculiares pasos de baile, que pusieron el ambiente en el lugar.

Acompañada de otra señora, comienzan a saltar de un lado a otro, moviendo las caderas, la cabeza y las manos, mientras que el público las animaba a seguir bailando. Incluso animaron a más mujeres a bailar y la gente se animó más, pues siguieron chiflando y aplaudiendo. Sin duda alguna Carmela está hecha para la pista de baile, conoce un poco más acerca de ella.

Te puede interesar: ¡A Chihuahua a un baile! Viralizan a mujeres bailando La Yaquesita en la Liber

Esta es la historia de Carmela, la bailadora de la Liber

El canal de YouTube Estampas de Chihuahua Oficial, que cuenta con 126,000 suscriptores, entrevistó a la viral bailadora. El vídeo cuenta con 57, 691 vistas, y en él, Carmela habla acerca de su infancia, en la que anduvo de un lado a otro por toda la ciudad, al igual que lo hace en la pista de baile; cómo conoció a su esposo y su amor por el baile.

Carmela nació en ciudad Juárez, pero toda su vida ha estado en Chihuahua capital, de vecindad en vecindad, por la colonia Santo Niño. En su familia son seis hermanos en total, cinco mujeres y un hombre. Relata que estudió la primaria y la secundaria abiertas, ya que como su padre no era una persona estable y los traía de un lado a otro, nunca tuvo la oportunidad de entrar a la escuela. Se casó a los 19 años y cuenta que conoció a su ahora difunto esposo en el salón de baile La Carreta, que se echaron miraditas y el resto fue historia. Lo que más le gustó de él fue que también era igual de bailador que ella. Lo conoció a los 16 años, anduvieron de novios por tres años y luego se casaron. Su primer hijo llegó cuando ella tenía 22 años. En total tiene cinco hijos: tres hombres y 2 mujeres. Tiene 20 nietos y 4 bisnietos y se dice muy bendecida por esto.

Dos mujeres que bailaron "La Yaquesita" en La Liber se volvieron virales/Foto: Captura de pantalla | Facebook Musical Milagro

Su amor por el baile

Su padre era una persona muy estricta al grado de que la sacaba de los salones de baile a cintarazos, pues ella se escapaba porque no le daban permiso de ir. Desde los seis años comenzó a bailar, en la plaza de un pueblito en el que vivió. Recuerda que escuchaba a sus padres decir “vamos a esperar a que se duerman los niños para irnos a bailar” y ella decía “no, yo no me duermo, y me les pegaba”.

Doble Vía ¡Ya pasaron 18 años! ¿Cuál fue el primer video publicado en Youtube?

Platica que no conoce a la señora con la que bailó y con la que se hizo viral en redes sociales. “Me dice la señora a ti te estoy esperando. Le dije, ¿pa´ qué soy buena? Pues porque sales en el YouTube y dice mi hermana que bailas muy bonito y pues vengo a bailar. Pos yo empecé a bailar. Estaba toda la gente aplaudiéndonos”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es conocida también como "La bomba del bronco", pues era mesera en el Bronco y entregaba las órdenes de los clientes como si anduviera en la pista de baile. Respecto al apoyo y cariño que se ha ganado de las personas que van al centro a ver el espectáculo y de los comentarios en redes sociales, dice: “estoy muy contenta. Me siento muy feliz porque paso y me aplauden y me gritan, siento una satisfacción muy grande”.

Desde octubre del año pasado, Carmela acude dos veces por semana a la Liber a bailar las canciones que toca la agrupación Musical Milagro. Cuando el grupo termina su show, ella no para, pues de ahí se lanza al salón de baile el Champs y continúa sacudiendo su cuerpo hasta las dos de la madrugada, asegurando que nunca termina cansada.

Actualmente dice que está abierta al amor, principalmente de Dios, de sus hijos, su familia y al baile, pero que en su corazón no hay entrada para un hombre.