Ragdé y Kike crean el podcast “Los Chavoruckstars”

“Los Chavoruckstars” nace en el estado grande y así de grande es la meta que comienza con esta idea de este dúo integrado por Enrique de la O. y Édgar Vera Ragdé conocidos artísticamente como Kike y Ragdé quienes han logrado popularidad con este poscatd el cual pueden visualizar en su canal de YouTube así como en sus redes sociales personales.

Al entrar a cualquiera de sus plataformas por donde transmiten este proyecto podrán pasar un rato agradable escuchando opiniones, anécdotas, experiencias, recuerdos sin dejar a un lado los temas actuales y del recuerdo con su peculiar estilo del humor que los caracteriza, asimismo, entre sus invitados figuran personajes públicos, personalidades del espectáculo y deportivo, donde el tema que se trata en su momento capta la atención de los cibernautas.

Te puede interesar: Grupo Marvolo trabaja en dos temas nuevos

“Suena medio feo que a los que nos sentimos jóvenes por lo menos de corazón y porque no, uno que otro, de mentalidad porque nomás no alcanza la madurez se nos llame ChavoRuco, eso ya cala, entonces mejor decidimos llamarnos ‘Los Chavoruckstars’ invitando así a todo aquél que se identifique y al que no, pues invitándolo a que se conecte con ellos porque muuuuy pronto conectarán y se volverán unos Chavoruckstars”, informaron los creadores de este concepto.

Foto: Cortesía | Radgé

Ragdé y Kike cuentan ya con un gran recorrido en los medios de comunicación exconductores de TV Azteca, una de las empresas más importantes del país en cuanto a medios de comunicación y entretenimiento; Ragdé es músico (vocalista de La Tira) y actor de TV, cine y teatro, desde hace ya más de 20 años, actualmente se encuentra como locutor en Switch FM 957 todos los días de 6:00 a 10:00 de la mañana, mientras Kike es abogado y comunicólogo, actualmente está como cronista y conductor deportivo y ahora incursionando en el mundo del stand up.

Foto: Cortesía | Radgé

DATO:

Próximamente estarán en vivo en un foro donde los chihuahuenses podrán divertirse con todo tipo de chistes, relatos… y anécdotas

Redes y plataformas

Los Chavoruckstars https://www.facebook.com/loschavoruckstars

https://www.youtube.com/watch?v=l6VnjIC6AHg

YouTube, IG, FB, Tiktok: Los Chavoruckstars

Enrique de la O

https://www.facebook.com/enrique.delaorivas

https://www.facebook.com/elcachorrodelao

FB, IG, TW, Tiktok:- @enriquedelao

Ragdé

https://www.facebook.com/ragdedc/

https://www.facebook.com/EdgarVeraRagde

FB, IG, TW, Tiktok:- @edgarveraragde





➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!