Refugio para enfermos mentales en Juárez: ¿Cómo lo fundó el pastor Galván?

En las afueras de Ciudad Juárez, en medio del desierto, se encuentra un refugio que alberga a más de un centenar de personas con enfermedades mentales, fundado por el Pastor José Antonio Galván, siendo un oasis para quienes fueron marginados de la sociedad, ya sea por la enfermedad, tener adicciones o tocar fondo.

Para entender el propósito de este refugio, basta con saber la historia de José Antonio Galván, quien como las personas que albergan Visión en Acción, él también tocó fondo por medio de las adicciones, mismas que lograron afectar su salud mental, sin embargo, salió y sobrevivió para contarlo y cambiar la vida de quienes lo necesitan.

De ese modo, Galván superó sus propias batallas y hoy dedica su vida a cuidar de aquellos que, como él, se encontraron en un momento de vulnerabilidad, siendo este albergue un techo en el que ofrecen comida, atención médica básica y un ambiente comprensivo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Facebook @JoséAntonioGalván

¿Cuáles han sido los desafíos de Visión en Acción?

La falta de recursos económicos, el estigma que tiene la sociedad con las enfermedades mentales y la creciente demanda de servicios, son obstáculos constantes en en el refugio Visión en Acción, por lo que todo el equipo ha buscado soluciones creativas para mantenerlo en funcionamiento.

Aún así, siendo un sitio en el que albergan personas con enfermedades mentales, la principal dificultad es conseguir los fondos necesarios, como los alimentos, las medicinas específicas para cada una de las personas que buscaron ayuda y el mantenimiento de las instalaciones que finalmente ayudan a que sea un hogar armonioso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otra parte, muchas de las personas que llegaron por ayuda, en su mayoría sufrió de una grande discriminación por el resto de la sociedad, al no tener conocimiento de los momentos que pasaron para llegar a lo que han visto, siendo también víctimas de prejuicios, los cuales han impedido su integración a un mundo que comúnmente es denominado "normal".

Créelo o no, las personas que viven, vivieron o están por vivir ahí no son pocas, ya que actualmente el refugio ha sido muy demandado, justamente porque la necesidad de atención especializada en Ciudad Juárez se encuentra en crecimiento. Lamentablemente, cuando ellos llegan por ayuda, el albergue no puede atender a todas las solicitudes.

Nota original de El Heraldo de Juárez