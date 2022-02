Reinas de belleza de Chihuahua reciben corona; irán a competir a Costa Rica

Recientemente se llevó a cabo en el restaurante Garufa, en el Distrito Uno, la coronación del concurso Reina Intercontinental México 2022, donde recibieron los títulos Miss Petite Riviera Maya, Ana Loya; y Miss Petite México, Alid Flores, quienes en el mes de junio viajarán a Costa Rica para representar a México.

Las ganadoras, en el transcurso de los próximos meses, estarán preparándose en todos los aspectos para traerse la corona por lo cual darán lo mejor de sí en la pasarela donde el jurado calificará varios aspectos como: el físico, porte, inteligencia, seguridad, habilidades de la concursante, dominio en la pasarela, entre otros aspectos.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

“Este concurso tiene como objetivo social ayudar a mujeres con cáncer, y ¿cómo se logra esto?, se apoya donando pelucas a la organización internacional para que a través de ésta repartirlas, que se hace precisamente en el evento, en esta ocasión será en Costa Rica, donde se desarrollará las etapas Bikini, Top Model, así como un espectáculo folclórico, donde llevaremos toda nuestra cultura de la República Mexicana haciendo un stand y llevando los trajes típicos de México, haciendo lo mismo los demás países participantes”, así lo informó Perla Meza, quien junto a su hermana Ashley, son las directoras nacionales de este concurso de belleza.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

“Actualmente estamos buscando a interesadas para las bandas Teen, Teen Petite y Dama, que de igual forma se les dará capacitación y preparación para que puedan desenvolverse completamente ante el público y el presídium y logren dejar en el alto el nombre de México, para más información está el teléfono 614 215 2042 y las redes sociales de Reina Intercontinental México.

Por otro lado, Alid Flores, Miss Petite México, comunicó: “Para mí que me dijeran de esta labor social fue lo más importante, porque hay muchísima gente que lo necesita sinceramente y debemos tener conciencia que no sólo los concursos de belleza debe ser el ser bonita, no, sino dar ese apoyo hacia los demás es mucho más interesante, entonces ahora con este nombramiento me estaré preparando y esforzando para desempeñar un buen papel”.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

FRASE:

“La finalidad de este concurso de belleza es empoderar a la mujer y lleve la cultura a otros países”: Perla Meza