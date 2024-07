¿Plaga de moscas en casa? Estos son los remedios caseros para eliminar estos insectos

"¡Ay no, qué mosquero!... Es que va a llover…" Oír música y disfrutar de alguna bebida bien fría en el patio de tu casa en verano es un sueño, pero puede arruinarse con la llegada de las molestas moscas. No importa cuánto las espantes, ellas vuelven y aterrizan en tu cara, en tus piernas, en la espalda, en tu cabeza, se dan la vuelta y vuelven a ti. Son como una pesadilla. Créeme, no es nada personal, es sólo su instinto natural.

Estamos casi seguros que no hay ninguna criatura más molesta en el mundo que una mosca. Podemos ahuyentarla tantas veces como queramos, pero ellas siempre vuelven, después de todo se sienten dueñas de la casa pues nacen y crecen ahí.

La creencia popular de que las moscas llegan antes de la lluvia no es sólo un mito. En esta época de calor, la gente suele sufrir de bastante deshidratación y hasta bochornos, por lo que trata de tener un ambiente agradable en el hogar, lastimosamente las altas temperaturas generan que los insectos menos deseados salgan de sus escondites.

Las altas temperaturas y el intenso calor nos hacen ansiar una llovidita, sin embargo, una molesta visita se hace presente en nuestras casas e invaden los espacios públicos: las moscas.

Estas suelen ser una molestia en todas las épocas del año, pero lo son más cuando el calor es intenso. La acumulación de estos insectos en el hogar son un problema, ya que se paran en la basura, sobre cosas podridas, excrementos, etc., dejando sus huevecillos en todas partes.

La acumulación de estos insectos en el hogar son un problema, ya que se paran en la basura y dejan sus huevecillos en todas partes. Foto: Archivo / OEM

Muchas de las personas tienen métodos para eliminarlas, desde pegarles con algún periódico o utilizar un spray para matarlas, la verdad es que parecieran inmortales, no hay veneno o invento que las extermine por completo. Hay quienes aseguran que cuando hay muchas moscas es seguro que las lluvias están cerca. Veamos qué hay detrás de esta aparente conexión entre las moscas y el clima.

¿Será verdad que estos bichos tienen un sexto sentido que les permite adivinar cuando va a llover?. ¡La respuesta concreta es sí! La ciencia meteorológica lo respalda

Al igual que otros insectos, las moscas tienen una serie de comportamientos que las hace adaptarse a los cambios del clima. Antes de que llueva, el aire se vuelve húmedo y la presión atmosférica baja, por lo que las moscas se sienten incómodas y buscan refugiarse en lugares más secos y protegidos.

¿Por qué son tan molestas las moscas?

Esa es una de sus principales características, no importa cuánto insistas en matarlas, siempre están volcando cerca, es parte de su instinto natural, constantemente están aterrizando en cosas, a veces en comida o piel, para poder probarlas y alimentarse, ellas están siempre buscando comida, ya que emplean una gran cantidad de energía para el vuelo.

El problema es que la mosca es un vector, al ser un organismo volador que puede estar en cualquier parte, principalmente donde hay basura y desechos. Foto: Archivo / OEM

Nuestro cuerpo es como un banquete para ellas: epidermis, grasa, transpiración, como sus receptores de sabor están en sus patas, lo primero que hacen cuando aterrizan en una persona es probarla, si hallan algo que les guste volverán una y otra vez sin dejarte en paz. Se ven atraídas a tu cuerpo por el calor que desprendes, ya que son criaturas de sangre fría, así que además del calor, el sudor es premio para ellas.

Una plaga insalubre

Además de molestos, estos insectos son sumamente perjudiciales, ya que contaminan nuestros alimentos al contacto. Se alimentan y reproducen en materia orgánica en descomposición, como frutas, vegetales maduros, contenedores sucios de basura o los desagradables drenajes.

Las enfermedades que nos pueden transmitir las moscas domésticas o “caseras” incluyen tifoidea, paratifoidea, cólera, disentería bacilar, diarrea infantil, disentería amebiana, giardiasis, giardiasis, ascariasis, entre muchos otras. Las investigaciones han demostrado que las moscas domésticas pueden transmitir más de 200 patógenos, entre ellos, las bacterias que causan las enfermedades principalmente estomacales.

Cuando un insecto de estos aterriza en tu comida deposita una especie de saliva que proviene del jugo gástrico y que contiene enzimas digestivas que disuelven los alimentos y los convierte en un líquido soluble que ellos sí pueden ingerir, por eso en las medidas de las posibilidades cuando una mosca haya “probado” tu comida es mejor desecharla.

Remedios caseros para matarlas

Existen algunos trucos para mantenerlos alejadas de nosotros a estas “huéspedes” molestas:

Colocar bolsas de agua . Cuélgalas donde les peguen los rayos del sol y su efecto reflejante no les permitirá acercarse.

Poner en recipientes azúcar, agua y vinagre

Utilizar papel atrapamoscas

Si eres amante de las plantas , hay algunas que son repelentes a las moscas como la lavanda, la albahaca, la citronela o el romero, por lo que si tienes jardín o terraza, te recomendamos plantar este tipo de especies aromáticas.

Un vaporizador de vinagre

Colocar cebos de leche, azúcar y pimienta. Lo único que tienes que hacer es calentar a fuego lento durante 15 minutos medio litro de leche y añadir cuatro cucharadas de azúcar y dos o tres de pimienta.

Limones y clavos. Parte un limón por la mitad, clava de 8 a 10 clavos de olor y colócalo cerca de las ventanas o zonas de paso de las moscas. Este método es muy efectivo pero se debe cuidar que el limón no se reseque.

Aunque pareciera imposible exterminarlas entre los trucos más populares está el de colocar bolsas con agua. Foto: Anna Shvets / Pexels.com

El último truco para eliminar moscas tiene que ver con la limpieza de la casa. Las moscas y otros insectos se ven atraídos hacia la basura y los restos de suciedad, por lo que te recomendamos que mantengas siempre cerrado el cubo de la basura y que no tardes mucho en cambiar la bolsa, sobre todo en verano, ya que puede atraer a todo tipo de seres vivos que no querrás encontrarte en tu hogar.

¿Quién no odia a las moscas, pero qué crees? Como todo, hasta las moscas tienen su lado bueno si consideramos el otro lado de la moneda, donde son vistas como portadoras de mensajes positivos. Su significado se relaciona con la abundancia y el esfuerzo, ya que son reconocidas como una especie extremadamente rápida que no pierde la oportunidad de entrar en tu hogar.

El lado bueno de que haya moscas en tu casa es que su presencia puede significar abundancia y esfuerzo, ¿será? Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.com

Otra nota importante es que si llegan a tu hogar en invierno, se considera una señal de buena suerte, por lo que bajo este contexto no es aconsejable eliminarlas, ya que de hacerlo podrías cambiar tu fortuna de manera desfavorable. Una vez dicho esto, aunque puede resultar desagradable o incómodo ser perseguido por una mosca, la próxima vez que levantes el periódico para matar una, piensa que podría ser tu hada madrina de la buena suerte. Por si las moscas...!

