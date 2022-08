Revelan la que sería la fotografía más clara de un OVNI... 30 años después

Una fotografía tomada en 1990 sería la mayor prueba con la que cuenta el mundo de que no estamos solos en el universo y de que estos avistamientos se han registrado con anterioridad.

David Clarke, un periodista británico del fenómeno OVNI, concluyó una extensa investigación que dio como resultado la publicación de esta fotografía, la cual fue rescatada por un oficial retirado de la Real Fuerza Aérea al decidir romper su protocolo de silencio.

Al ser tomada la imagen cerca de la zona de Calvine, Escocia, provocó que a esta imagen se le conozca como el “Calvine UFO” y ha revivido la discusión sobre la posibilidad real de estos objetos en el espacio.

La historia detrás de la fotografía del OVNI

Fue el 4 de agosto de 1990 cuando la fotografía fue originalmente tomada en el Parque Nacional Cairngorms en Escocia, cerca de las 21:00 horas por unos chefs que trabajaban en un hotel en Pitlochry en la ciudad de Highland Perhshire.

Los dos trabajadores al salir de su trabajo decidieron conducir algunas millas hasta la zona de Calvine y tras una larga jornada tomar una caminata por las colinas. Sin llegar tan lejos, en su horizonte apareció un objeto enorme y desconocido en el cielo con forma de diamante.

En declaraciones obtenidas por un periódico local en aquella época, los chefs señalaron que momentos después escucharon un estruendo similar al de un avión, el cual se trataba de uno de los escuadrones de caza Tornado del Reino Unido, que solo rodeó el objeto para después retirarse.

Al esconderse en alguno de los arbustos en la zona, uno de los hombres decidió sacar una cámara fotográfica que traía consigo y logró sacar seis fotos antes de que el objeto en el cielo desapareciera.

Las imágenes junto a su historia fueron compartidas a un periodo local, el Daily Record, pero nunca fueron publicadas debido a que el Ministerio de Defensa del Reino Unido se apoderó de la información y de los trabajadores nunca se volvió a saber.

Una copia de la fotografía original tomada en 1990. Foto: David Clarke, Vinnie Adams y Universidad Sheffield Hallam

¿Cómo se recuperó la fotografía?

David Clarke tenía conocimiento de esta historia, por lo que en conjunto con otros investigadores se dio a la tarea de encontrar su origen. Sus descubrimientos le permitieron llegar hasta Craig Lindsay, un oficial retirado de la Real Fuerza Armada y la primera persona en entrevistar a los hombres que protagonizaron el avistamiento.

En su relato, Lindsay explicó que el informe fue enviado a la oficina de ovnis del Ministerio de Defensa de Londres, una que ya se encuentra extinta. Aunque señaló que el Ministerio tenía una versión ampliada de la imagen en sus oficinas, posteriormente los archivos fueron clasificados y quemados.

El oficial logró mantener una de las copias de la fotografía escondida en un libro y 32 años después decidió dar su versión de lo que vivió. Al respecto, aseguró ya no tener miedo por haber roto la Ley de Secretos Oficiales y se dijo determinado a que salga la verdad.

La imagen es una en blanco y negro impresa en papel color se pueden ver algunos árboles y en el centro el objeto, una especie de nave con forma de diamante en el medio del cielo y sobrevolando lo que parecen algunos cables de electricidad.

Lindsay señaló que los hombres que capturaron la imagen parecían relatar una historia genuina y afirmaron que la nave no hizo ningún tipo de ruido en absoluto, algo que le causó extrañeza debido a que no existe nave en el mundo que no haga ruido.

Este archivo junto a muchos otros sería revelado por el Ministerio de Defensa el 1 de enero de 2020, pero el ministerio decidió junto a la oficina de Archivos Nacionales que todo lo relacionado al fenómeno ovni debe mantenerse en secreto al menos hasta 2076 tras argumentar preocupaciones de privacidad.

En cuanto a la fotografía fue enviada por los investigadores a la Universidad Sheffield Hallam en donde se analizó y se confirmó que era genuina y que no contaba con algún tipo de edición. Por ello, la imagen del ovni ahora forma parte del archivo de la universidad.

