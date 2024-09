Sala, comedor y lavadora... Salinas Pliego apadrina boda chihuahuense con regalos para la casa (VIDEO)

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más ricos y exitosos de México, conocido no sólo por su fortuna, sino también por la diversidad de empresas de las que es dueño o socio, como Grupo Elektra, Totalplay y, por supuesto, TV Azteca. Además, frecuentemente se viraliza en redes sociales por sus opiniones y los peculiares obsequios que ha ofrecido a sus seguidores.

Recientemente, su nombre fue tendencia en X (antes Twitter), luego de que una pareja de Chihuahua que estaba por casarse lo invitara a ser su padrino de boda. Para sorpresa de todos, Salinas Pliego aceptó, sorprendiéndolos con generosos regalos que los dejaron boquiabiertos, y que sin duda les serán de gran ayuda para su nuevo hogar. Pero, ¿cómo lograron que el magnate aceptara? La historia es muy divertida e interesante y aquí te la contamos.

Podría ser, sería el padrino de microondas de @ElektraMx… ¿donde es la fiesta, hay helipuerto, que va a haber de comer, caben mis 25 escoltas, va a haber pacífico amarilla de tomar? 🤔🤨 https://t.co/VTGignCXTU — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 5, 2024

Chihuahuenses le piden a Ricardo Salinas Pliego que sea uno de sus padrinos de boda y él acepta

Todo comenzó el 5 de mayo de este año, cuando Ricardo Salinas Pliego subió a su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía donde aparece al lado de su familia, la cual está acompañada por el texto: “Les comparto fotos de la llegada a la boda porque no podremos compartirles fotos del festejo. La familia Salinas Medina les mandamos saludos desde Marruecos y esperamos que ustedes también disfruten su domingo”.

En los comentarios, la chihuahuense Pamela Baeza le preguntó: "¡Tío Richi! ¿No quiere ser mi padrino de algo en mi boda? Me caso en septiembre". Sorprendentemente, Salinas Pliego le respondió ese mismo día, ofreciéndose a ser padrino de un microondas de Elektra, y preguntando dónde sería la fiesta, qué ofrecerían de comer y si habría helipuerto.

Pamela respondió que servirían whisky y tequila, además de ofrecerle cena para él y sus escoltas. Fue entonces cuando el empresario aceptó formalmente, publicando en X: “Ándele pues, dígame dónde va a ser para mandarle un regalo de @ElektraMx. ¿Qué necesita para comenzar su vida de casada? Además de mucho alcohol y paciencia”.

¿Que le regalo a la pareja?… aporten ideas, podría ser un fin de semana en mi yatecito en el mar de Cortés o electrodomésticos de @ElektraMx o una cuenta en el mejor banco de México @BancoAzteca o la mejor conexión a internet de @totalplaymx o unos bitcoins a través de @Bitso o… https://t.co/kzHVDdfqkb — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 5, 2024

Posteriormente, Pamela le contestó agradeciéndole el gesto, además de que le preguntó dónde podría contactarse con él, a lo que Salinas Pliego le dijo que antes de todo le mostrara una foto o alguna prueba de que realmente se iba a casar con su novio, y así lo hizo la joven, mostrando una imagen con su prometido, y su anillo de compromiso.

Salinas Pliego comienza la búsqueda del regalo perfecto para la pareja chihuahuense

Una vez que Pamela y Kevin demostraron que efectivamente se casarían, Ricardo Salinas Pliego publicó en su cuenta de X un mensaje donde pedía a sus seguidores ideas sobre qué regalarles en su boda. Entre sus propias opciones mencionó un fin de semana en su yate, electrodomésticos, una cuenta bancaria, bitcoins, o incluso organizarles la fiesta.

En ese post, que se realizó el 7 de mayo, Pamela Baez comentó que estaba muy agradecida con el empresario, y emocionada porque tendría una anécdota de su boda que siempre podría contar, sin embargo, fue hasta el 4 de septiembre que Salinas Pliego le contestó “¿Y mi invitación cuando me llega?”, a lo que los chihuahuenses se la hicieron llegar casi de inmediato.

Gracias Tío Richi que emoción!!!!!!!!🥰🥰

Yo pensé que seguía en su barco!!!



Quiere que se la haga llegar también a su oficina?? Lo esperamos el 21 Kevin y yo!!! Por favor no tiene que traer nada pero conste que si nos va a regalar algo y no es de @ElektraMx no queremos nada! pic.twitter.com/iXr0odLsp9 — Pamela Baeza (@Pamela_Baeza) September 4, 2024

Luego de lo anterior, el empresario posteó un mensaje donde expresaba que no podía llegar con las manos vacías a la boda, por lo que le había pedido a personal de Elektra que le ayudarán a elegir algo bonito y útil para la nueva vida de casados de la pareja, además de que le solicitó a Italika poner una motocicleta, y preguntó si debía pedirle a Banco Azteca que pusiera dinero.

Posteriormente, el 20 de septiembre, es decir, un día antes de la boda, la pareja subió un video a la cuenta de X de Pamela Baez para preguntarle al empresario si acudiría al gran evento, puesto que ya tenían todo lo necesario para su llegada y la de su esposa, inclusive encontraron un sitio donde podría aterrizar su helicóptero.

¡Llegó el gran día! Salinas Pliego le hace un gran regalo a pareja chihuahuense en el día de su boda

Justo el día de la boda, Salinas Pliego contestó mediante un post que decía “Vaya o no vaya… la gente de @ElektraMx, @ItalikaOficial, @BancoAzteca y @totalplaymx les van a hacer más fácil la vida a ustedes recién casados con regalos de mi parte”.

Vaya o no vaya… la gente de @ElektraMx, @ItalikaOficial, @BancoAzteca y @totalplaymx les van a hacer más fácil la vida a ustedes recién casados con regalos de mi parte. https://t.co/8Zuxxxwcs0 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 21, 2024

Horas más tarde, la cuenta de Elektra subió una fotografía en la que se aprecia la Catedral de Chihuahua, explicando que ya se encontraban en la ciudad llenos de sorpresas para los novios. Luego, subieron un video desde el jardín donde se realizó una boda, en donde se alcanza a ver una caja gigante, que es donde se encuentran los regalos.

El mensaje anterior fue reposteado por el empresario, acompañado del texto “Aquí les mando algunos regalos a los recién casados @Pamela_Baeza y al Kevin”. Por la noche, la cuenta de Elektra subió fotografías de los novios con sus regalos, anunciando que ya se los habían entregado, las cuales también fueron retuiteadas por Salinas Pliego, quien sólo escribió: “¿Les gustó?”.

Cabe resaltar que los regalos de los novios consistieron en: una lavadora, un comedor, una pantalla, un microondas, una moto deportiva, una cuenta de Guardadito con 15 mil pesos, y hasta un par de láminas de oro, los cuales fueron por parte del empresario, así como de Elektra, Italika, Banco Azteca y Presta Prenda.

¡Aquí el momento exacto de la sorpresa Jefe!👰🏻‍♀️💒🤵🏻‍♂️😍 ¿Qué tal? pic.twitter.com/INeCM5gyW9 — Elektra México (@ElektraMx) September 22, 2024

Al día siguiente, por medio de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego pidió a Pamela o a Elektra que subieran los videos de cuando los novios vieron los regalos, y así lo hizo la cuenta de la empresa, quien compartió los clips del momento exacto en el que la pareja abrió la caja, y ambos lucen totalmente contentos y sorprendidos.

Los últimos tuits que hay al respecto, son los publicados por Pamela Baeza, quien el lunes por la tarde hizo una publicación agradeciendo a Salinas Pliego y las empresas involucradas en su sorpresa, señalando que les hicieron vivir una boda mágica e inigualable.