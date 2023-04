A la baja casos de Covid-19: Disminuye a la mitad cifra semanal

Luego de que en la última semana de marzo se reportaran 234 nuevos casos a nivel estatal se registra una disminución importante al entrar el mes de abril pues se reportan 116 y 118 en las dos primeras semanas.

Un total de 468 nuevos casos de Covid-19 se han confirmado en el estado de Chihuahua en un lapso correspondiente a la última semana de marzo, y las dos primeras semanas de abril.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo con los informes semanales, en la última semana de marzo, reportada el día 31 de dicho mes, fueron 234 nuevos casos a nivel estatal. En dicho reporte aún se registran prácticamente el doble del referido en semanas posteriores.

Para la primera y segunda semana de abril, se reportaron 116,y 118 nuevos casos de Covid-19, respectivamente, lo que muestra una reducción a la a mitad, respecto a la última semana de marzo.

Además los reportes muestra una disminución de personas hospitalizadas, que también ha ido en descenso este 2023.

En el último informe emitido por la Secretaría de Salud del Estado, se indicó que no había pacientes Covid-19, en los hospitales habilitados para esta atención.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Esta cifra mostró una disminución paulatina, sin embargo entre la última semana de marzo y la segunda de abril, la cifra de personas hospitalizadas por Covid-19 paso de 6 a 0 casos.

En lo que respecta a los fallecimientos, el estado de Chihuahua se mantiene en un promedio semanal de los 3 a 6 casos. En este tema, destaca que en distintos puntos de la pandemia, se muestra una variación entre temporadas, que puede variar no sólo por las muertes, sino por los periodos en qué éstas se confirman.

En algunas semanas, llegan a confirmarse hasta seis casos (o más), pero esto puede deberse a que en el concentrado semanal se incluyen aquellos que no alcanzan a entrar en los informes. Esto, depende incluso de los días laborales de los laboratorios que confirman el virus SARS-CoV-2.

En general, la tendencia de casos muestra un descenso, y al igual que en los casos nuevos, se refleja en los casos por inicio de síntomas.

Sólo por mostrar un ejemplo, en la semana del 8 al 15 de abril, se reportaron 163 casos por inicio de síntomas, en tanto que semanas atrás, la cifra aún estaba por arriba de los 200 casos por inicio de síntomas en las semanas epidemiológicas.

Pese a esto, continúa el llamado a llevar a cabo medidas preventivas, entre las que destaca el lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso de gel antibacterial.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También el uso de cubrebocas en espacios donde sea requerido por la naturaleza de la enfermedad, por no haber suficiente ventilación, o no pueda guardarse distancia con otras personas. Se recomienda a personas con enfermedades crónicas, en especial si no están controladas.