Alisado permanente de cabello podría aumentar riesgo de desarrollar cáncer de útero

¿Eres de las personas que disfrutan tener el cabello liso y para ello has recurrido a productos químicos con la finalidad de extender el tiempo de alaciado de tu cabello? Esta información podría interesarte:

Dentro de la vida cotidiana muchas sustancias químicas a las que estamos expuestas pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, entre ellas, algunas presentes en productos de uso rutinario, como algunos cosméticos. Según un nuevo estudio del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) norteamericano ha descubierto que algunos de estos químicos usados en productos de alisado capilar podrían llegar a duplicar las probabilidades de desarrollar cáncer de útero en mujeres que los usan regularmente a comparación con aquellas que no lo hacen.

La investigación, que se ha publicado en el Journal of the National Cancer Institute, ha revelado que la asociación con este tipo de tumores femeninos solo se encontró con este tipo de productos, y no con otros que las mujeres suelen usar, como tintes para el pelo, decoloración o líquidos para hacer la permanente o los reflejos.

En el trabajo que llegó a estas conclusiones se analizó la salud de 33.497 mujeres estadounidenses que estaban entre los 35 y los 74 años. En él se comparó los casos de cáncer de útero con la frecuencia de uso de este tipo de productos cosméticos para el cabello. En total, se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero en todas las participantes durante un periodo de seguimiento de 11 años.

Cantidad anual de alisados de cabello relacionada al riesgo de cáncer de útero



Los resultados dejaron ver que las mujeres que usaban este tipo de productos más de cuatro veces al año, tenían hasta el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero, en comparación con las que no los usaban. También, explican que el 60% de las participantes que declararon usar este tipo de alisadores eran de piel negra, por lo que, aunque no se encontraron diferencias en función de la raza, sí que hay una mayor prevalencia de este grupo por lo que los efectos en ellas pueden ser mayores.

Se estimó que el 1,64% de las mujeres que nunca usaron planchas o alisadores para el cabello desarrollarían cáncer de útero a los 70 años; pero para las usuarias frecuentes, ese riesgo aumentó al 4,05%. Foto: Pexels

“Estimamos que el 1,64% de las mujeres que nunca usaron planchas o alisadores para el cabello desarrollarían cáncer de útero a los 70 años; pero para las usuarias frecuentes, ese riesgo aumentó al 4,05%. Esta tasa de duplicación es preocupante. Sin embargo, es importante poner esta información en contexto: el cáncer de útero es un tipo de cáncer relativamente raro”, ha declarado Alexandra White autora principal de la investigación.

Che-Jung Chang, becaria de investigación en la rama de epidemiología del NIEHS apunta que “debido a que las mujeres negras usan productos para alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas”.

Aunque no hay mayor incidencia dependiendo del color de piel o raza, sí influye que algunas mujeres comienzan a utilizar productos químicos para alisar el cabello a edades más tempranas. Foto: Pexels

Los hallazgos son consistentes con estudios previos que muestran que los alisadores pueden aumentar el riesgo de cánceres relacionados con las hormonas en las mujeres. Sin embargo, hay que recordar que este estudio es de carácter observacional, por lo que no supone una relación causa-efecto y no se puede afirmar que sean los productos los que causen directamente el cáncer de útero, además tampoco se ha analizado cuál de los componentes de estos productos podrían ser los que aumentan el riesgo.

Sin embargo, los investigadores advierten que varias sustancias químicas encontradas en los productos alisadores, como metales, bisfenol A, parabenos o formaldehído, podrían ser las que estén aumentando el riesgo de cáncer de útero. Y es que, los productos para el pelo, especialmente los que ayudan a alisarlo, pueden ser absorbidos con mayor facilidad por el cuero cabelludo que otros de cuidado personal aplicados en otra parte del cuerpo, debido a que puede verse exacerbada por quemaduras y lesiones causadas por los alisadores.