Planificación familiar, ¿cuál es el anticonceptivo más utilizado y eficaz?

¡Los que Dios me mande! Hace no mucho, las mujeres eran consideradas como máquinas de hacer bebés, el patrón de vida era muy sencillo: casarse, vivir juntos y tener hijos, la opción de no querer tenerlos no era bien vista por la sociedad que te exigía este estilo de vida como si fuera mandamiento o como si el hecho de no tener hijos te hiciera menos mujer, tachándonos de egoístas y superficiales.

Aunque este estigma sigue existiendo, en esta época hay cada vez más mujeres que se niegan a ser madres, viajan, estudian una carrera profesional y ya ni siquiera está en su proyecto de vida casarse, todo esto sin que la vida terrenal esté en peligro de extinción.

Si tú has optado por una vida sin hijos, tranquila, recuerda que no hay ningún motivo para sentirse mal por una decisión que a ti te hace sentir bien, pero si en cambio decidiste tener uno, dos, tres, cuat… ni uno más! Déjanos decirte que existen métodos anticonceptivos eficaces que no ponen en riesgo tu salud y que te permitirán gozar una vida plena con tu pareja.

Es fundamental acercarse a la unidad de salud más cercana, donde personal capacitado ofrecerá orientación y consejería en la elección de métodos de planificación familiar adecuados para cada persona Foto: Carmen Hernández / El Sol de Morelia

Anticonceptivos más utilizados

Si estás adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social, esta clínica cuenta con Unidades de Medicina Familiar, donde el personal de salud te brindará toda la información y consejería sobre la planificación familiar para determinar cuál es el método que se adapta a tus necesidades, expectativas reproductivas y estado de salud.

Entre los anticonceptivos más seguros para mujeres está el condón femenino que no sólo impide la entrada de espermatozoides, sino también disminuye la posibilidad de contagiarse de una infección de transmisión sexual y su efectividad es de casi el 95 por ciento.

Además de ser un método anticonceptivo, los condones protegen de las enfermedades de transmisión sexual Foto: Archivo / El Sol de Morelia

Otra opción es la pastilla anticonceptiva, según las recomendaciones del IMSS son un método seguro y efectivo que evita temporalmente el embarazo. Contiene 21 pastillas anticonceptivas, que se toman diariamente a la misma hora y la primera píldora se debe tomar el primer día de la menstruación. Este método tiene una efectividad de hasta un 85 por ciento.

Si no eres muy buena para tomar pastillas o temes se te olviden, puedes optar por el parche anticonceptivo, este protege liberando hormonas similares a las que produce la mujer, evita la ovulación y cuenta con el 99 por ciento de efectividad, pero no te protege de enfermedades de transmisión sexual.

Parche anticonceptivo

Si de plano le “sacas” al parche y sientes que este no es una buena opción para ti, existen las inyecciones anticonceptivas, este método libera hormonas que inhiben la ovulación y su porcentaje de efectividad es del 99 por ciento.

Existen dos presentaciones de anticonceptivos inyectables, una es de aplicación mensual y otra es trimestral. La mensual contiene estrógeno y progesterona, mientras que la trimestral sólo contiene progestina. Si optaste por la inyección mensual esta se debe aplicar entre el primer y quinto día de la menstruación para asegurar su eficacia.

Colocarse el parche anticonceptivo tiene ventajas significativas en términos de comodidad; su desventaja consiste en que no te protege contra las ETS Foto: Secretaría de Salud de Michoacán

Este método tiene ventajas significativas en términos de comodidad; su desventaja consiste en que no te protege contra las ETS (enfermedades de transmisión sexual) y la posibilidad de efectos secundarios, como menstruaciones irregulares o ausencia de la menstruación, puedes ganar peso, padecer dolores de cabeza y sentir molestias en los senos, que son señales del rechazo de tu cuerpo hacia este método anticonceptivo.

Dispositivo intrauterino de cobre

Seguramente habrás oído o te han hablado del Dispositivo Intrauterino de cobre (DIU) este impide el encuentro del óvulo y el espermatozoide y reduce la posibilidad de que el espermatozoide fertilice al óvulo y su efectividad es del 98 por ciento. El dispositivo intrauterino está elaborado de plástico flexible, tiene una rama vertical y una horizontal en forma de T, es un método seguro y eficaz que sirve para evitar temporalmente un embarazo. Se coloca dentro del útero, que es el órgano hueco y con forma de pera en la pelvis de la mujer donde se desarrolla el feto.

El DIU impide el encuentro del óvulo y el espermatozoide y reduce la posibilidad de que el espermatozoide fertilice al óvulo y su efectividad es del 98 por ciento Foto: Cortesía / IMSS BCS

El DIU se puede insertar en el consultorio o clínica del ginecólogo, puede colocarse en el post parto y puede ser usado por la mayoría de las mujeres con capacidad de gestar, incluso por adolescentes, es efectivo durante cinco o diez años, según el modelo y puede ser retirado en cualquier momento que desees volver a tener hijos. Sólo una de cada 100 mujeres que optan por el DIU queda embarazada, además es el que menos efectos secundarios tiene.

Hablemos de otro método que está muy moda: el implante anticonceptivo también conocido como anticonceptivo subdérmico y que va debajo de la piel, se trata de una varilla pequeña, delgada y flexible (tiene el tamaño de un cerillo) que contiene una hormona derivada de la progesterona que evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello del útero impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero.

Este implante es insertado por el doctor en tu brazo y te protege contra embarazos hasta por cinco años. Es un método sumamente cómodo para todas las mujeres sanas en etapa reproductiva.

La píldora del siguiente día

¿Has leído sobre la píldora del siguiente día? Esta pastilla se toma en casos de emergencia para prevenir embarazos no planeados, pero debes de tomarla después de una relación sexual sin protección, antes de las 24 horas tiene una efectividad del 90 por ciento y si la tomas después sólo del 75 por ciento. Los efectos colaterales de este anticonceptivo son náuseas y vómitos, sensibilidad en las mamas y dolor de cabeza.

La pastilla del siguiente día se toma en casos de emergencia para prevenir embarazos no planeados Foto: Archivo / OEM

Si tu decisión de no tener bebés ya es definitiva la Oclusión Tubaria Bilateral o la Salpingoclasia se convierte en tu mejor opción para no volver a embarazarte, se trata de una incisión quirúrgica para llegar a las trompas uterinas, las cuales se cortan y se ligan para impedir el paso del óvulo y de los espermatozoides inhibiendo así el embarazo con una eficacia hasta del 99 por ciento. Este procedimiento se realiza en la mujer que ya tiene el número de hijos deseados después de un parto, un aborto o durante la cesárea.

Si eres de las iluminadas y no te equivocaste al escoger a “tu hombre”, seguramente que estará interesado en involucrarse en algún método anticonceptivo para hombres consensuado entre los dos como es el condón masculino que impide que los espermatozoides entren a la vagina en la relación sexual. Si se usa correctamente, el condón disminuye la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Su efectividad es de hasta un 95 por ciento.

Si por estos caminos de la vida te tocó un “valientote” de esos que se realizan la vasectomía sin bisturí… ¡Felicidades! Este proceso se realiza con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal se ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, su efectividad es del 99 por ciento.

Y ahora sí, una vez cerrada la fábrica de hacer bebés… ¡A disfrutar del parque de diversiones!

