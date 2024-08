Chihuahua registra 59 casos positivos y tres muertes por Covid-19 en lo que va del 2024

La Secretaría de Salud del Estado informó que en lo que va de 2024, hasta el 26 de julio, se han reportado 59 casos positivos a Covid-19 a nivel estatal, además de que tres personas han fallecido por dicha enfermedad.

El epidemiólogo Gumaro Barrios afirmó que, pese a que en otras entidades se reporta un alza en los contagios, en el estado de Chihuahua no existe este comportamiento, pero llamó a no olvidar las medidas de higiene y prevención aprendidas durante la pandemia, ya que éstas, protegen no sólo de Covid-19, sino de muchas enfermedades.

Explicó que como ocurre con cualquier enfermedad, los municipios con más casos a nivel estatal, por el tamaño de su población, son Chihuahua y Ciudad Juárez.

El epidemiólogo expuso, que "para todos los pacientes con cualquier enfermedad respiratoria, una de las medidas de las que hemos aprendido su importancia, es el uso de cubrebocas, y obviamente, la higiene de manos".

Afirmó que el uso de cubrebocas, permite que cuando una persona está enferma, no disperse el virus, lo que beneficia a las personas que lo rodean, y agregó que se debe evitar acudir a lugares de alta afluencia, pues esta medida, permite reducir los contagios.

"Si vamos a los lugares concurridos, y tenemos una enfermedad respiratoria, lo que ocurre es que se empieza a dispersar el virus, y se pueden generar brotes, ya sea muy focalizados, por ejemplo, en el área laboral".

Añadió que de igual manera, llevar una rutina de higiene, permite que los virus disminuyan, y esto también se evidenció cuando se presentó la epidemia de Influenza y posteriormente con la pandemia de Covid-19. Para esto, se debe llevar a cabo el lavado de manos con agua y jabón, con frecuencia, y en caso de encontrarse en un lugar donde no se tenga acceso a esto, utilizar alcohol con base en gel.

El doctor Barrios explicó que el estado de Chihuahua se mantiene en la posición número 29, con respecto al resto de las entidades federativas, en cuanto a incidencia de casos, es decir, "sí se han presentado este año, pero han sido pocos, sin embargo estamos muy pendientes", y señaló que el repunte del que se habla en el país, se ha presentado principalmente en el Estado de México.

Añadió que ante cualquier sintomatología que presente la población, es necesario siempre utilizar el cubrebocas, ya que esto, evita el esparcimiento del virus, que se "dispersa", por las gotitas de saliva, o las gotitas nasales.

Recordó que es muy importante que una persona contagiada, acuda a un profesional de la Salud para que dictamine el tratamiento a seguir, y por ningún motivo, se debe optar por la automedicación