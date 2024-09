Clínica estética suspendida tiene cinco días hábiles para reparar deficiencias: Coespris

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Coespris) informó que una vez que se llevó a cabo la suspensión del área de quirófano de una clínica estética ubicada en el centro de la ciudad, se da un plazo de cinco días hábiles para que subsanen las deficiencias detectadas, en este caso, de infraestructura.

La Coespris informó que el procedimiento se lleva a cabo conforme a los lineamientos que marca la Ley, por lo que si en plazo de los cinco días hábiles se repara la deficiencia, el establecimiento puede abrir de nueva cuenta el área en la que se detectó la falta.

La dependencia ejemplificó, que si el techo del quirófano tiene una gotera, lo que procede es suspender dicha área, y se da el lapso señalado para que lleven a cabo la reparación.

"Primero se otorga un plazo de 5 días hábiles, y si en ese periodo hacen lo propio, se abre el lugar, ya que cuenta como si lo hubieran hecho durante la visita que hace la Comisión" señala la información de Coespris.

En caso de que no lleven a cabo la reparación, empiezan a correr otros 10 días bajo otros términos, es decir, serían 15 días en una primera fase para subsanar.

La suspensión de establecimientos, se da de manera parcial y total, dependiendo el incumplimiento, que puede ser en infraestructura, permisos, entre otros factores, sin embargo, la suspensión se realiza en el lugar donde se detectan las irregularidades.

Cabe hacer mención que este procedimiento se lleva a cabo en los establecimientos de distintos giros, por lo que en cualquier caso, a partir de la notificación que se envía, cuentan los primeros 5 días para subsanar señalado en la diligencia.

La Coespris lleva a cabo revisiones en distintos municipios de la entidad y de manera permanente, para revisar que tanto las personas que brindan los servicios como los estacionamientos, tengan todo el orden.

Las normas que se deben cumplir van desde la ventilación apropiada en un quirófano, pues de no contar con este requisito, puede ser sujeto de clausura. Otra causa, puede ser el no contar con cédula, operar en condiciones no higiénicas, horarios, accesos a urgencias, entre otros estándares del entorno del establecimientos.

Si los establecimientos vuelven a abrir, significa que porque ya cumplimentaron el señalamiento por parte de Coespris, son embargo, si abren de nueva cuenta sin subsanar la falta, se determina la clausura definitiva y acciones legales que se toman a través de la Fiscalía General del Estado o de otras instancias de competencia.