¿Trabajas por cuenta propia? Así puedes afiliarte al IMSS

En octubre del 2023 los senadores aprobaron el dictamen que establecía la base legal para que las personas que realizan actividades económicas de manera independiente o por cuenta propia puedan acceder a la seguridad social a través del IMSS. Es por ello que el 28 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de carácter general para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras independientes, las cuales entran en vigor el 29 de mayo de 2024.

Este programa se encontraba en fase piloto desde el 2020 y entre 2021 y 2023 aportó al IMSS 2,300 millones de pesos. Con la publicación de las nuevas reglas, todas las personas que se registraron durante esta fase seguirán gozando de los beneficios de la seguridad social. Aquí te decimos cómo afiliarte al IMSS si eres un trabajador independiente.

¿Cuáles son los beneficios?

Con el Esquema de Aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes se busca brindar seguridad social a las personas que no tienen un patrón y, por lo tanto, no están dadas de alta en el IMSS. Entre los trabajadores que pueden inscribirse voluntariamente al régimen se encuentran los freelances, industrias familiares, profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y trabajadores no asalariados.

Los beneficios son:

Servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica: otorga al trabajador y a sus beneficiarios consultas médicas, quirúrgicas, servicio de hospitalización, medicinas; en caso de maternidad, se otorga asistencia obstétrica.

Pago de incapacidades.

Pensión por invalidez y vida: otorga prestaciones al trabajador cuando sufre un accidente o enfermedad no laboral que le impida seguir trabajando y obtener más del 50% del salario que recibía en su último año laboral o en caso de muerte.

Fondo para el retiro: el trabajador que haya cumplido el periodo de cotización, la edad y los demás requisitos del IMSS, podrán obtener su pensión

Prestaciones sociales (velatorios y guardería): brinda cuidado a los hijos de la mujer trabajadora o del trabajador viudo o divorciado.

Este régimen consiste en pagar una cuota mensual para estar afiliado al IMSS y que el trabajador independiente y sus beneficiarios reciban los servicios del seguro social.

El monto que deberás pagar mensualmente depende de tu salario. El IMSS ponte a tu disposición un simulador de cuotas donde podrás realizar el cálculo del importe que te corresponde pagar, para hacerlo, da clic aquí.

Así te puedes inscribir

Si estás interesada(o) en inscribirte al IMSS siendo trabajador independiente, puedes acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana a tu domicilio o hacerlo totalmente en línea, para ello necesitarás estos documentos:

CURP

RFC

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal

Luego de que reúnas todos los documentos accede a este enlace: https://adodigital.imss.gob.mx/pti/inicio y rellena los datos con toda la información que se te pide. Da clic en "Continuar" y sigue todos los cuatro pasos.