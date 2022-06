¿Cómo congelar tus vegetales? La Profeco lo explica

Si en diversas ocasiones has tratado de congelar tus vegetales y no has podido, la Profeco ha lanzado un procedimiento sencillo para poderlo realizarlo y beneficiar a todas las familias mexicanas.

La Procuraduría Federal del Consumidor informa que el fin de congelar los vegetales es almacenarlos por más tiempo y conservar sus propiedades, "con esta tecnología doméstica obtienes un ahorro desde el 30%, en comparación con los productos comerciales".

INGREDIENTES Y UTENSILIOS

Necesitarás zanahorias, brócoli, calabacita, un cuarto de cucharadita de carbonato de calcio, hielos y un litro y medio de agua potable. Mientras que los utensilios que utilizarán son: cacerola, colador, tabla para picar, cucharón, cuchillo, pelador, herida, bolsas de plástico sellables y charolas.

Este proceso que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor es realmente sencillo y efectivo, pero, asegúrate de que las verduras que vas a congelar están en perfecto estado, limpias y sin golpes.

El fin de congelar los vegetales es almacenarlos por más tiempo | Cortesía: (Facebook/Revista del Consumidor)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA CONGELAR TUS VEGETALES?

Primero, pon el agua a calentar, disuelve en ella el cuarto de cucharadita de carbonato de calcio y espera a que rompa el hervor, posteriormente mueve de vez en cuando.

El proceso que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor es realmente sencillo | Cortesía: (Facebook/Revista del Consumidor)

Posteriormente, pela las zanahorias, pica las verduras en rodajas, medialunas o cubitos según el uso que les vayas a dar. Ahora, agrega al agua hirviendo las zanahorias y cuenta cuatro minutos, después, retira del agua y pasa un tazón con agua fría potable y hielos (baño de agua fría) para detener la cocción, posteriormente, cuenta un minuto y escurre perfectamente.

Cuece la calabaza y el brócoli, por separado, durante dos minutos, esto hará que conserve sus nutrientes, así como el color vibrante y textura, repite el paso del baño de agua fría y escurre perfectamente.

Coloca las verduras en una cacerola y sepáralas de manera que no queden encimadas, posteriormente metes a cacerola al congelador por 20 minutos. Anota la fecha de caducidad de las bolsas de plástico sellables que vayas a utilizar, recuerda que su caducidad es de un año a partir de su congelamiento.

Pasado los 20 minutos, saca las verduras del congelador y empaquétalas con las bolsas, dejando un espacio libre, después, acomoda las verduras para que no queden encimadas a la vez que sacas el aire y cierra.

Publicado originalmente en: El Sol de Tampico