¿Cómo funcionan las campañas de prevención contra el suicidio?

Desde finales de 2019 que llegó la pandemia por Covid a nuestro país, tuvimos qué ‘adaptarnos’ a un nuevo ritmo de vida: encierro, contacto social restringido, clases a distancia, uso de cubre bocas, pérdida de seres queridos, en fin, un giro de 180 grados, una situación que desde la perspectiva teórica parecía sencilla, pero nada fácil en la práctica. Ahora, un año después de que se ha tratado de normalizar el ritmo de vida y retomar todas aquellas actividades de la vida diaria nos encontramos con las secuelas emocionales como son la depresión y ansiedad y, es que lamentablemente nada volvió a ser igual.

Probablemente una de las principales secuelas es el cambio en el modo de ver la vida. A últimas fechas hemos dado cuenta de un alarmante aumento de casos de suicidio tanto en Parral como en los municipios de la región, nada más y nada menos en menos de 48 horas en nuestra ciudad cuatro personas decidieron acabar con su vida. La depresión y la ansiedad son enfermedades silenciosas que avanzan a pasos agigantados tomando la vida de niños, jóvenes y adultos por igual.

Enfermedades mentales como la ansiedad y depresión constituyen una amenaza silenciosa que afecta a todas las edades. Foto. Pixabay

Campañas de prevención del suicidio

Tal vez has leído o escuchado ya muchas veces una frase que parece trillada: “No estás solo, cuenta conmigo, tu vida es muy valiosa”, pero, ¿a quién acudir?, sabes ¿dónde pedir ayuda?

En nuestra ciudad se han implementado dos campañas permanentes para la prevención del suicidio. Una de ellas la ofrece Cappsifam a través de la línea “Cuéntame, aquí estoy”, disponible en el número 627 150 8774 donde lo primero es brindar primeros auxilios a la persona en crisis por vía telefónica y posteriormente canalizarla a las instalaciones del DIF Municipal, donde se le da un espacio para atención psicológica e ir evaluando su situación para, en caso de ser necesario canalizar a ese paciente a atención psiquiátrica y trabajar de la mano para mejorar su salud mental.

Ficosec también se unió a esta iniciativa de prevención del suicidio con su línea de atención en el número *2232 donde brinda atención psicológica gratuita y no está demás decirte que ambos servicios están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Ansiedad y depresión, enfermedades invisibles

Tu mente puede ser tu mejor aliada o convertirse en tu peor enemiga. Si sufres ansiedad, es probable que sepas cuán engañosa puede llegar a ser. Siempre hay una voz interior diciéndote algo, ya sea prediciendo la peor de las catástrofes, enumerando todas las cosas que podrían salir mal o haciéndote creer que no puedes hacer nada. La ansiedad habla mucho. También miente mucho y suele ser muy convincente.

Una de las mayores mentiras que te cuenta la ansiedad es que no puedes hacer nada sintiéndote así. Quiere que creas que mientras estés ansioso o ansiosa3, no podrás moverte. Te engaña y te invade de temores para que no busques ayuda.

La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento.

Los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza patológica, pérdida de interés y la capacidad de disfrutar, disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado, que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos.

Pueden aparecer otros síntomas, como sentimientos de culpa o de incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, la pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, intranquilidad, trastornos del sueño y la disminución del apetito y de la libido, entre otros.

Es importante reconocer estos síntomas, pues cuanto más pronto los detectemos y tratemos con un especialista en salud mental será más fácil de superar.

No estás solo, tu red de apoyo más cercana es tu familia y tus amigos, no dudes en pedir ayuda, forma un equipo de apoyo a tu alrededor. La depresión y la ansiedad mienten, tú eres una persona valiosa, amada, importante y valiente. No estás solo, no estás sola. No es malo ni de débiles pedir ayuda, y aunque hoy todo parezca gris, vive un día a la vez, todo va a estar bien.

Línea “Cuéntame, aquí estoy”, de Cappsifam disponible en el número 627 150 8774.

Línea de atención psicológica de Ficosec *2232.

¡No estás solo!

