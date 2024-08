¿Necesitas ir al dentista? Estos son los servicios que ofrece el IMSS gratis y así puedes sacar cita

¿Tienes alguna molestía en tus dientes o encías pero no puedes ir al dentista por falta de presupuesto? No te preocupes, en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puedes hacerte una revisión general y atender algunos padecimientos que no sean estéticos, totalmente gratis.

Lo mejor de todo es que, al ser un servicio que no es tan usado por los derechohabientes, suele haber más espacio para citas, por lo que si necesitas atender algo de manera urgente, hay altas probabilidades de que haya espacio para que un odontólogo te atienda pronto. Por lo que acá te decimos cómo sacar cita fácilmente, y cuáles son los servicios que brindan.

¿Cuáles son los servicios que brindan en el dentista del IMSS?

La calidad de la atención dental que ofrece el IMSS es de primer nivel. Los tratamientos y procedimientos son realizados con la misma dedicación y profesionalismo que encontrarías en una clínica privada. Además, cuentas con la ventaja de tener acceso a un servicio integral que no sólo se enfoca en curar, sino en prevenir y mantener tu salud bucal a largo plazo.

Foto: Página web del IMSS / imss.gob.mx

El IMSS no solo se ocupa de tus dientes, sino también de encías, huesos, articulaciones, mucosas y músculos faciales. Entre las enfermedades más comunes que se atienden en el IMSS están:

Caries: Este enemigo silencioso, causado por bacterias que destruyen el tejido dental , es tratado con empastes de amalgama, resina o ionómero de vidrio , según sea necesario.

Este enemigo silencioso, causado por , es tratado con empastes de , según sea necesario. Gingivitis: Si notas que tus encías están rojas, hinchadas o sangran al cepillarte , podrías estar ante un caso de gingivitis. El IMSS ofrece tratamientos de limpieza y control para prevenir que este problema se agrave.

Si notas que tus , podrías estar ante un caso de gingivitis. El IMSS ofrece para prevenir que este problema se agrave. Periodontitis: Si la gingivitis no se trata, puede evolucionar a periodontitis, una enfermedad que afecta los huesos y podría llevar a la pérdida dental. Los odontólogos del IMSS están preparados para manejar estos casos con tratamientos especializados.

Pero eso no es todo, sino que de acuerdo a la página del IMSS, también abordan otras afecciones bucodentales, como enfermedades de la pulpa dental, anomalías dentofaciales, lesiones en la mucosa bucal, e incluso detección temprana de cáncer oral.



Además de tratar enfermedades, el IMSS tiene un enfoque preventivo que te ayudará a mantener una salud bucal óptima. Algunos de los servicios que ofrecen son:

Detección de placa dentobacteriana: Identificar y tratar la acumulación de placa antes de que cause daño.

Identificar y tratar la acumulación de placa antes de que cause daño. Aplicación tópica de fluoruro: Fortalecimiento del esmalte dental para prevenir caries.

Fortalecimiento del esmalte dental para prevenir caries. Enseñanza de técnicas de cepillado y uso de hilo dental: Porque una buena técnica es clave para una boca sana.

Porque una buena técnica es clave para una boca sana. Limpieza dental profesional: Sí, en el IMSS también te hacen limpiezas dentales, esenciales para eliminar el sarro y prevenir enfermedades.

¿Cómo sacar mi cita en el IMSS?

Como te explicamos anteriormente, sacar cita en el dentista del IMSS es bastante sencillo y hay tres formas de hacerlo, la primera y más tradicional, es acudir a la clínica que te corresponde de manera presencial con tu carnet y acercarte al área de odontología y solicitar una cita para la fecha y hora que más se te acomode.



La otra es llamar al número 800 681 2525 en un horario de lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados, domingos y días festivos de 8 am a 2 pm, por medio de esa línea podrán agendar tu cita, lo más cerca posible a la fecha y hora que desees.

Por último, si te da pena hablar por teléfono o no tienes tiempo para hacerlo, puedes sacar cita por medio de la app de IMSS Digital. Lo primero que debes hacer es descargarla y una vez la tengas en tu celular, tendrás que abrirla y dar clic en los tres puntitos o líneas que aparecen en la parte de arriba.

Cuando hagas lo anterior, se te desplegará un menú, en el que tendrás que dar clic en donde dice “Salud” con un ícono en forma de corazón. Cuando lo hagas, deberás dar clic en donde dice “Cita dental” y seleccionar tu nombre, para después clickear donde dice “continuar”.

Luego deberás elegir la fecha que quieras, y te mostrará un desplegado de los días y horarios disponibles, por lo que sólo quedará elegir la que más se te acomode y dar clic en el apartado de “Agendar”. Y listo, en tan sólo unos minutos ya tendrás agendada tu cita.