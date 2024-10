Con la salud de los chihuahuenses no se juega: regidor del PAN exige a Federación mejora al sistema de salud

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), José Alfredo Navarrete Paz expresó su preocupación ante el incidente ocurrido el día de ayer en las instalaciones del ISSSTE, donde una fuga de oxígeno puso en peligro a cientos de pacientes, al mismo tiempo, exige al Gobierno Federal que se haga responsable con la mejora de las instalaciones y la construcción de nuevos hospital en pro de la ciudadanía.

“Es una responsabilidad como Gobierno, nosotros como municipio ya estamos listos, son las instituciones las que responden y no estamos de acuerdo con que jueguen, porque no se juega con la salud de los chihuahuenses”, expresó el regidor, quien compartió testimonios de varios derechohabientes que utilizan este servicio médico, compartiendo su propia historia para dejar su punto claro sobre la necesidad no solo de remodelaciones en las unidades médicas, sino también de un nuevo hospital.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Navarrete Paz recordó que el Gobierno Federal hizo un compromiso de destinar 48 millones de pesos para las remodelaciones en la unidad médica de Parral, y que los usuarios pudieran realizar hemodiálisis en este lugar en lugar de gastar recursos viajando a otras ciudad e inclusos de un estado a otro, remodelaciones que hasta el momento no se han realizado.

Añadió que lo sucedido con el hospital ISSSTE el pasado jueves, se debió a una deficiencia de mantenimiento, la cual puso en peligro a cientos de personas, desde pacientes, sus familias y el personal médico, por lo cual, no es un tema que deba de tomarse a la ligera sino que debe ser de crucial relevancia solucionar, en este y en otros centros médicos.

De esta forma, el regidor mencionó que buscarán sostener una reunión con Martín Batres, director general del ISSSTE, para brindar las facilidades y que se construya un hospital de segundo nivel en la capital, el cual refirió Navarrete vendría a ser un faro de esperanza para la ciudad y el estado, en cuestión de salud.

Además, reiteró que el próximo miércoles durante la sesión de cabildo harán el exhorto a Morena, PRI, PRD, Partido Verde y cualquier partido político para que noten la importancia del tema de la salud.

Al mismo tiempo, señaló que de no haber apoyo por parte del Gobierno Federal, volverán a tomar acciones y tomarán las instalaciones en protesta para que las remodelaciones de las unidades médicas se hagan y que el nuevo hospital sea una realidad.

Por su parte, la regidora Isela Martínez hizo hincapié de que toda la fracción de Acción Nacional respalda al regidor en su posicionamiento, el cual resalta es realizado de forma auténtica y sin política para buscar el bienestar de los derechohabientes, dado a que él es uno de ellos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante el posicionamiento de los regidores del PAN, se mostró el caso de un maestro que se encuentra internado en una unidad del ISSSTE debido a un incidente, a quien le urge la atención médica pero en su lugar, externo que las autoridades médicas le dijeron que él mismo podía comprar el material y medicamentos que requiere porque el hospital no tiene lo necesario.

“Así como a este joven maestro, cientos y miles de chihuahuenses y derechohabientes se encuentran en la misma situación,el pueblo de Chihuahua nos necesita, hoy nos urge atender estos temas”, finalizó el regidor.