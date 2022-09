Consumo de ayahuasca pone en riesgo la salud de los jóvenes

Jóvenes realizan "rituales" para consumir alucinógenos que ponen en riesgo su salud mental; al ingerir DMT (dimetiltriptamina), una sustancia que altera la percepción de la realidad y genera psicosis persistente, alteraciones visuales, pensamiento desorganizado, paranoia y cambios del estado de ánimo, por lo que más que ser una solución a problemas de depresión, ansiedad u otros padecimientos, puede tener consecuencias perdurables en la persona que lo consume.

Lo anterior según lo expuesto por Sol Sánchez, responsable del Centro de Atención Primaria en Adicciones Capa, quien dio a conocer información sobre esta práctica que actualmente se encuentra sin regulación y es llevada por adultos jóvenes en esta ciudad.

A través de redes, se dio a conocer sobre la realización de diversos rituales de "ayahuasca", que van desde los mil 500 a los dos mil 500 pesos, dependiendo de las condiciones del ritual, por lo que incluso se ve como una oportunidad de negocio para quienes organizan este tipo de prácticas, que supuestamente se hacen con fines "espirituales".

La entrevistada mencionó que la "ayahuasca" contiene una poderosa sustancia que se encuentra en algunas plantas originarias del Amazonas, se prepara como un té mezclado con plantas y si se toma en esta forma, también se le conoce como "hoasca", "aya" y "yagé". No obstante, esta sustancia se puede conseguir mediante procesos químicos y se le conoce como DMT sintética; en este caso, suele tener forma de un polvo cristalino blanco, que se ingiere fumando.

Esta práctica es originaria de Sudamérica, con chamanes que han dedicado su vida entera al estudio del consumo de alucinógenos, pero en esta ciudad, hay personas que están ofertando y generando dinero mediante este tipo de rituales y sin una regulación, esto según lo detectado por esta Casa Editorial.

"Las consecuencias pueden aparecer incluso en su uso experimental, aún siendo su consumo una sola ocasión, si se tiene el interés de asistir, deben considerar tomar la experiencia y tener en cuenta las consecuencias que esta pueda traer", aseguró la especialista en el tratado de adicciones.

En el caso de que se busque esta práctica por algún conflicto emocional o forma de autoconocimiento, les recomendaría iniciar un proceso terapéutico con algún profesional de la salud mental, puntualizó. Los efectos inmediatos de este alucinógeno incluyen alucinaciones; ver imágenes, oír sonidos y percibir sensaciones que no son reales, únicamente son reacciones químicas en el cerebro consecuencia de la alteración.

Un consumidor y predicador del discurso de consumo para la "sanación", cuya identidad permanecerá reservada, indicó que los efectos secundarios tienen más que ver con lo que "habita" en la cabeza de quien consume, lo que denominó como "medicina".

"Es mi discurso de vida, claro que lo recomiendo, vicio de las plantas, pero creo que no es para todos, no en cualquier momento y requiere de un proceso de preparación y compromiso poderoso, si no en vez de ayudarte, te va a volver loquito", expuso.