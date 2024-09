¿Cuánto tiempo deben darte en tu trabajo para lactar según la ley?

Sin lugar a dudas, una de las principales preocupaciones de una mujer embarazada que trabaja es la lactancia materna, derecho propio de madres e hijos. Por increíble que parezca y pese a todas las reformas de la ley respecto a esto, aún hay cientos de mujeres enfrentándose a múltiples barreras para ejercer este derecho.

Primero: Si estás embarazada no debes realizar trabajos que impliquen levantar, tirar o empujar objetos pesados, o estar de pie durante largo tiempo, tienes derecho a tener un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, en los que percibirás tu salario íntegro; sin embargo, este descanso se puede extender si no puedes trabajar a causa del embarazo o el parto, teniendo como derecho al 50% de tu salario por un periodo no mayor de 60 días.

Segundo: En tu etapa de lactancia que puede ser de hasta seis meses, tienes derecho a dos reposos por día de media hora cada uno para alimentar a tu bebé, sin que esto signifique un obstáculo laboral, en un lugar que designe tu empresa con las condiciones de higiene adecuadas.

El derecho a la lactancia materna

A pesar de ser un derecho que da la Ley Federal del Trabajo, este sigue restringiéndose no sólo en los espacios públicos, sino también las áreas laborales, por lo que resulta necesario fomentar la creación de salas de lactancia adecuadas, dignas, privadas, higiénicas y accesibles para que todas las mujeres en periodo de lactancia amamanten o extraigan y conserven su leche durante su jornada de trabajo; asimismo, las empresas deben otorgar permisos de maternidad pagados y permitir que las madres que amamantan tengan periodos de descanso mientras estén laborando.

Lactancia materna, un reto de las madres trabajadoras

El retorno al trabajo es una de las principales razones por las que las madres dejan de amamantar a sus bebés, así como la falta de espacios dignos o de tiempo para extraer su leche, lo dejan de lado apenas se acaba su incapacidad por maternidad.

La mayoría deben equilibrar las responsabilidades del hogar y el trabajo, la presión del tiempo y la falta de apoyo en sus centros laborales, dañan las probabilidades de tener una lactancia materna exitosa, ya que se ven obligadas a realizar varias actividades a la vez para atender sus compromisos laborales, así como las necesidades de sus bebés.

Es apremiante que todos los actores que influyen de manera directa o indirecta en este proceso sean sensibilizados sobre la importancia de la lactancia, por lo que se debe de trabajar de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para promover no sólo la práctica de la lactancia, sino también una cultura de respeto en las empresas, para que deje de ser "un asunto exclusivo de mujeres" y que deben resolver ellas.

¿Cuál es el tiempo de lactancia según la Ley?

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho a toda trabajadora lactante a dos reposos diarios de media hora cada uno por jornada laboral durante seis meses para la lactancia materna, de no ser posible esto, se reducirá en una hora su jornada de trabajo después de ese período, no hay una obligación legal de tiempo de descanso para amamantar a los hijos.

Esta política de apoyo a la lactancia materna dentro del lugar de trabajo es rentable y trae beneficios tanto para las madres trabajadoras como para las empresas, entre ellos:

1.- Retención del talento. Ofrecer un programa de lactancia en el lugar de trabajo ayuda a mantener una fuerza laboral estable reduciendo la rotación de trabajadores.

2.- Aumento en la productividad por la disminución de la tasa de ausentismo.

3.- Aumento en la tasa de retorno al trabajo después del parto ya que es más probable que las trabajadoras que deseen amamantar vuelvan a un lugar de trabajo donde exista un ambiente que apoye la lactancia materna.

4.- Mejora la reputación de la empresa porque refleja su inversión en el bienestar de sus trabajadoras y sus familias.

¿Cómo solicitar el permiso de lactancia?

Avisa a tu empresa con 15 días de antelación de la fecha de inicio y fin del permiso por lactancia, sea cual sea la modalidad que elegiste. Lo mejor es hacerlo por escrito y por algún medio para que quede constancia de su recepción

con 15 días de antelación de la fecha de inicio y fin del permiso por lactancia, sea cual sea la modalidad que elegiste. Lo mejor es hacerlo por escrito y por algún medio para que quede constancia de su recepción El permiso de lactancia es compatible con la reducción de jornada por cuidado de un hijo

con la reducción de jornada por cuidado de un hijo La empresa no puede exigir que el permiso de lactancia se tome en un horario determinado

