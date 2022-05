Los doctores le dijeron que era su ansiedad: tenía cáncer de etapa 4

¿Qué sentirías si unos malestares comunes resultaran ser un raro caso de cáncer?, así le sucedió a una joven texana a la que, incluso sus doctores le negaban que tenía esta enfermedad y le decían que era una simple ansiedad.

Esta historia está protagonizada por Katie Coleman de 29 años de edad, quien platicó su historia y lo extraño que le confirmaran que padecía cáncer etapa 4.

Sintió alivio saber que tenía cáncer

Después de meses de sentirse mal, la mujer visitó al menos 8 doctores que tenía ansiedad, ya que sus síntomas eran alta presión sanguínea y un corazón acelerado, extraño a su edad, pero que la hacían ver como una hipocondríaca.

El cáncer sí estuvo entre las posibilidades de 2 doctores, quienes lo descartaron debido a que era muy joven aún y le continuaron suministrando medicamentos para la ansiedad.

Katie Coleman, contó que mientras los doctores no le daban una solución a su males, ella comenzó a hacer ejercicio con la intención de perder peso, pero en el proceso, apareció una extraña masa en el abdomen.

La joven chica relató que fue una enfermera que la atendió y recomendó ir a la sala de emergencia, donde finalmente le detectaron que tenía un tumor de casi 5 pulgadas en un riñón.

Fue tras esto, que por fin fue diagnosticada con un tipo raro de carcinoma de células renales , que se había extendido a su hígado, considerándolo en etapa 4.

"Sentí una sensación de alivio porque, por una vez, tenía a alguien sentado frente a mí que me creía y había una razón por la que me sentía terrible" Dijo Coleman





La vida le dio una segunda oportunidad

Después de unos meses de tratamiento que Coleman, se sometió a una cirugía donde le extirparon el riñón derecho y partes de su hígado, además de quemar algunos tumores hepáticos.

"Hoy me siento genial, de hecho, me siento lo mejor que me he sentido en toda mi vida, lo cual es realmente extraño de decir con el cáncer en etapa 4", contó la joven.