Dolor de "ciática", entre primeras causas de consulta en atención primaria en el país

El dolor de "ciática", nombre que se ha popularizado para referirse a la lumbociatalgia, es un tipo de dolor lumbar que afecta cada vez a más personas de todas las edades, y actualmente es una de las principales causas de consulta en la atención primaria en el país.

Entrevistada sobre este tema, la doctora María López-Collada, especialista en algología (ciencia que estudia el dolor) y medicina paliativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que la lumbociatalgia es la forma de dolor mixto más frecuente, denominada así porque las personas que la padecen presentan dos tipos de dolor.

Explicó que, por una parte, se genera dolor debido a una lesión o inflamación en tejidos blandos, como los músculos, ligamentos e incluso huesos. A la par, se produce dolor por daño en el sistema nervioso.

Refirió que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el 2050 este tipo de dolor afectará a más de 800 millones de personas. Aunque es más común en edades avanzadas debido al desgaste progresivo de las articulaciones, también puede afectar a personas de cualquier edad.

"Le puede pasar a una persona de 20 años al levantar pesas en el gimnasio, o a una persona de 70 años," porque es el tipo de dolor más frecuente en el mundo, y basta con ser adulto para que nos pueda suceder". Señaló que muchas personas están presentando este tipo de dolor, por lo que "es muy importante que, en cuanto empiecen a sentirlo, acudan pronto a su doctor o doctora".

Explicó que al acudir al médico, este tipo de dolor se puede tratar para evitar que se convierta en crónico. Debido a que es un dolor mixto, es necesario combinar varias estrategias para atacar todas sus causas. Por un lado, el dolor generado en los músculos, que es altamente inflamatorio, se puede tratar con antiinflamatorios como el dexketoprofeno.

Por otra parte, agregó que existe mucha evidencia de que el complejo B tiene propiedades muy importantes para tratar el dolor neuropático. Sin embargo, enfatizó que esto debe hacerse bajo la supervisión de un médico y que bajo ningún motivo se debe automedicar.

Señaló que actualmente existen tratamientos en los que, en una sola presentación, se pueden combinar ambos mecanismos, "para no tener que tomar un medicamento para cada tipo de dolor, sino tener ambos mecanismos y atacar el dolor de raíz".

Además, advirtió que un dolor lumbar no tratado puede cronificarse. Cuando no se atiende a tiempo, un dolor que podría haber durado una semana puede prolongarse hasta 12 años.

"Es importante señalar que cuando el dolor persiste durante meses y no se trata, comienza a afectar todos los aspectos de la vida de la persona", aumentando el riesgo de perder el empleo, la pareja, y de sufrir aislamiento, ansiedad e incluso depresión.

Añadió que "no hay una sola parte de la persona que no se vea afectada cuando existe este tipo de dolor. El factor de riesgo más importante para que el dolor persista durante mucho tiempo es que sea muy fuerte y que no se controle adecuadamente".

Por ello, es fundamental no automedicarse y acudir a un médico. Aunado al tratamiento farmacológico, es crucial mantener una "higiene" postural y practicar ejercicio físico adecuado a las condiciones y necesidades de la persona.