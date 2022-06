Donar sangre es un acto de solidaridad llama IMSS Chihuahua a salvar vidas

El titular del IMSS en el estado, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, destacó la importancia de donar sangre, ya que esto puede salvar vidas.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, a conmemorarse este 14 de junio, invita a la población de 18 a 65 años, a donar sangre de manera altruista.

Dijo, esta año, México es la Sede Mundial de la Donación Altruista, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, y el lema es: “Donar sangre es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas”.

El titular del IMSS en el estado, informó que actualmente la Institución cuenta en la entidad con 4 bancos de sangre, ubicados en: el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua; en el Hospital General Regional (HGR) No. 66, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06 y en el HGZ No. 35, estos últimos en ciudad Juárez.

Además, de los centros de colecta ubicados en el HGZ No. 11 en Delicias y en el HGZ No. 16 en Cuauhtémoc.

Chihuahua Bazán pide recursos para campañas de donación de sangre

Destacó que: “contar con sangre segura y suficiente asegura el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o a mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea”.

Por ello, resaltó que es necesario fomentar la donación altruista a fin de proporcionar sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin esperar retribución a cambio o la solicitud específica del personal de salud, familiares o amigos del paciente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los requisitos a cumplir antes de presentarse a las unidades mencionadas:

•Tener entre 18 y 65 años (identificación oficial)

•Peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros

•No padecer diabetes o hipertensión

•No haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas antes de la cita

•No haber padecido hepatitis

•No padecer infecciones como gripe, herpes o diarrea

•Asimismo, deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura.

Los interesados en donar sangre de manera altruista deben acudir con 8 horas de ayuno y con identificación oficial al banco de sangre de su región, en un horario de 6:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes en las áreas anteriormente mencionadas.