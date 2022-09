El 85% de los suicidios en el estado han sido cometidos por hombres

De acuerdo con la estadística de morbilidad del INEGI, el 85% de los suicidios en la entidad son consumados por hombres, pues de los 316 suicidios registrados en 2021, 288 los llevaron a cabo hombres y 49 mujeres.

Sólo en la capital del estado, este 2022, se registran 43 suicidios, de éstos 30 corresponden al sexo masculino.

La estadística muestra el mismo comportamiento en 2020, cuando se reportaron 316 suicidios en el estado, de los cuales 286 corresponden a hombres.

Entre los últimos casos ocurridos en la capital, se encuentra el ocurrido el pasado 9 de junio, cuando un hombre se disparó al haberle notificado que sería desalojado de su vivienda, en Lomas del Santuario.

El Municipio organizará una mesa de trabajo para establecer un Comité de Prevención del Suicidio. Foto: Archivo | El Sol de Parral

El 19 de julio, un hombre de 31 años se suicidó en la colonia Chihuahua 2000, al norte de la ciudad. Los hechos se registraron en la vivienda ubicada en un domicilio sobre la calle Antonio Lozano.

El 22 de julio, un hombre de 32 años decidió quitarse la vida colgándose de un cable. Tras los hechos fue encontrado sin vida por su esposa quien justo entró a la recámara para avisarle que la comida estaba lista.

El 29 de julio de este 2022, un adolescente de 17 años se suicidó en su casa colgándose de un techo, ésta ubicada en la calle Arkansas, casi al cruce con la calle Indiana, de la colonia Águilas. Las primeras indagatorias señalan que el joven había estado encerrado durante algunas horas y posteriormente fue localizado sin vida.

“La vocación nos lleva a arriesgarnos”

El trabajo en equipo y la verdadera vocación de elementos de la Policía Municipal de Chihuahua han permitido en varias ocasiones salvar la vida de personas que intentan privarse de la vida, labor que deja clara la verdadera esencia del servicio.

Ese fue el caso de los policías que permitieron salvar la vida de un joven que se encontraba en depresión, pues planeaba arrojarse desde lo alto de un puente, ubicado entre la avenida Politécnico Nacional y periférico De la Juventud, en hechos ocurridos a principios de septiembre.

En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, la Dirección de Seguridad Pública Municipal compartió el testimonio de un policía municipal que relata la movilización desde el momento en que se recibe la llamada de emergencia, hasta el momento en que se evitó el hecho, “sólo a los que tenemos vocación no nos importa arriesgar nuestra vida para salvar la vida de otros”, afirma uno de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que hizo posible salvar la vida de un joven. Ese día nos encontrábamos en el Distrito Diana, y me llega la primera llamada, que era una amenaza de suicidio en el periférico De la Juventud y Politécnico Nacional. En un aproximado de 2 a 3 minutos llegamos”, compartió el agente.

Policías detienen intento de suicidio / Foto de: Cortesía | DSPM

Dijo que al llegar observó a un joven, quien después se supo atravesaba por una severa depresión y era la causa de que intentara suicidarse, “me dice que no me acerque, y cuando ve que me acerco, decide brincar el barandal, yo intentaba que él desistiera pero me respondía que no, que no quería saber ya nada, y su intención era quitarse la vida”.

La coordinación con la policía Brenda, agrega, fue fundamental en todo momento, para intentar distraer al joven, “en una oportunidad, haciéndole señas, accionamos para sujetarlo, pero al observar que me acercaba a él, optó por bajarse de los tubos y sentarse en el concreto”

En ese momento el agente vio que la intención de suicidarse estaba a punto de ser un hecho, “noté que era su intención lanzarse al vacío, cuando vi que sacó un teléfono celular, unos audífonos y dos cartas, y únicamente me solicitaba que sus padres no se enteraran de lo que iba a hacer”.

La respuesta del elemento llevaba doble objetivo: hacerle ver al joven el sufrimiento que tendrían sus padres si llevaba a cabo el suicidio, y dar tiempo para, en un momento de distracción, accionar y salvar la vida del joven.

Foto: Cortesía | SSPM

“Yo le dije que había mucha gente observando y tomando videos, le dije, imagínate cómo se van a sentir tus papás, y en ese momento creo que lo pensó o se estresó, y sacó un cigarro; vi que cerró los ojos y ahí tomé su mano, pero él se suelta y brinca”.

Los últimos minutos fueron determinantes, “me agarré a su mano, traté de aferrarme a su mano, en eso llegaron la policía tercero Yadira, y el compañero Figueroa para tratar de sostenerlo. La compañera Brenda llega, se mete por el tubo amarillo (del puente) queda la mitad de su cuerpo expuesta con alto riesgo de que cayera al vacío”.

A la acción de los elementos que arriesgaron incluso su vida se sumó la solidaridad de los automovilistas que al pasar por el lugar se detuvieron para ayudar, y finalmente se logró detener al joven”.

“Es muy gratificante saber que colaboramos para que desistiera de lanzarse al vacío. Cada día salgo a laborar y a hacer mi trabajo, regreso a mi casa con la mayor satisfacción, siento muy bonito cuando podemos ayudar, sólo a los que tenemos la vocación, no nos importa poner en riesgo la vida para salvar la vida de otras persona”.