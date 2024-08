Encabeza Chihuahua contagios de tosferina; acumula el 24.7% de los casos en el país

El pasado 24 de julio, la Organización Panamericana de la Salud OPS, emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de tosferina en América, que también ha impactado en México, en donde Chihuahua registra la mayor parte de los casos con 44 de 178 en el país, es decir el 24.7% de los reportados entre enero y el 20 de julio de 2024. Lo anterior, de acuerdo con cifras del último Informe emitido por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología.

Este informe, muestra que el estado de Chihuahua pasó de 18 casos de tosferina de enero al 20 de julio de 2023, a 44, en este mismo período de 2024, es decir 2.4 veces o 144% más. A nivel nacional, la cifra pasó de 67 a 178 casos, con incremento de 2.7 veces, o de 178%.

Después de Chihuahua, se encuentra Baja California, con 30 casos en lo que va de 2024; Jalisco con 21; Chiapas con 19; Sonora con 11 y Nayarit con 6 casos. Otras entidades presentan de uno a 4 casos.

Al respecto, la doctora Martha Avilés, infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México, "Federico Gómez", quien cuenta con Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, refirió que el incremento de casos en el país es multifactorial, pero la misma OPS señala que a partir de la pandemia del Covid-19, muchas niñas y niños, quedaron sin vacunar.

La entrevistada, es también investigadora en Ciencias Médicas y Académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría y funge como profesora invitada del curso universitario de Especialización en Infectología de la UNAM y cuenta con entrenamiento en Infecciones en niños con trasplante de médula ósea en el St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee, EUA.

Explicó que en la actualidad, no existe un problema de desabasto, pero se presentan otros factores. Por una parte, es una enfermedad que por naturaleza se contagia entre niños, y por otra, la baja cobertura de vacunación, por distintos motivos ajenos al desabasto.

Explicó que muchos menores no están vacunados, en algunos casos no cuentan con el esquema completo, o con alguna dosis, y el nivel de vacunación referido por la misma OPS debe ser de al menos entre 90 y 95 por ciento de la población, en tanto que no se llega ni a un 70 por ciento, en el caso de la entidad. Sin embargo, esto ha ocurrido debido a que por diferentes motivos, no se les lleva a vacunar.

A partir de la pandemia, refirió, muchos papás y mamás decidieron no llevar a vacunar a sus hijos, algunos por considerar que es un riesgo acudir a centros de salud, o por la falsa idea de que, con tenerlos en casa, no van a enfermar.

La doctora afirmó que por este motivo, es muy importante insistir en la vacunación, pues las vacunas son gratuitas y son la mejor forma de prevenir.

La tosferina, es una infección respiratoria muy contagiosa, que si se trata a tiempo, un tratamiento con antibióticos permite reducir sus síntomas graves, y son: secreción nasal, tos seca y fiebre leve.

De acuerdo con la OPS, en la región de las Américas, en el año 2012, la tosferina, alcanzó más de 72 mil contagios, de desde entonces, registra una disminución anual de forma gradual. Sin embargo, este 2024, se emitió la alerta debido al incremento en países como México, Brasil, Perú y Estados Unidos.