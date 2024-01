Entrega DIF Estatal prótesis a joven que perdió sus piernas por una descarga eléctrica

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregó un par de prótesis a Ricardo, un joven que sufrió una descarga eléctrica y perdió sus extremidades, quien gracias a esta donación, recuperó su movilidad.

Estos aparatos, están elaborados con material de alta calidad, y su costo oscila entre 35 mil y 60 mil pesos por cada prótesis. El beneficiario, Ricardo Ramos, es originario de Allende, y sufrió una descarga eléctrica que provocó que perdiera ambas piernas.

Después de lo ocurrido, Ricardo recibió atención médica, y estuvo en distintas terapias, para poder usar las prótesis que le han permitido recuperar su sentido de vida.

Foto: Cortesía | DIF Estatal

"Pensé que no iba a vivir, y cuando me amputaron las dos piernas, no le veía sentido a la vida, duré dos años en terapia, pero en cuatro días volví a caminar", compartió.

También explicó que desde hace tres años no cambiaba sus prótesis y batallaba para caminar. "Desde febrero, cuando el DIF me dio las nuevas piezas, cambió mi día a día", añadió.

Foto: Cortesía | DIF Estatal

Agregó que sus nuevas prótesis, son más modernas y tienen mayor resistencia, lo cual le permite realizar diversas actividades, incluso señaló "puedo cargar a mi hija y puedo depender de mí mismo".

Ricardo agradeció al DIF y a la Administración Estatal pues gracias a su apoyo ha logrado una mejor calidad de vida. Asimismo, invitó a las personas que se encuentran en una situación similar, a gestionar este tipo de apoyos pues señaló que "Gobierno del Estado sí ayuda, no es mentira". Actualmente, Ricardo continúa con terapias de adaptación

Mayores informes en la página: https://difchihuahua.gob.mx/tramite/20.