"Eres invisible para el sistema y la sociedad": campaña busca visibilizar enfermedades raras

El 80% de las personas que padecen una enfermedad rara o genética mueren antes de cumplir 5 años de edad, afirmó Mónica Ornelas, mamá de Ragnar, quien a los 2 años fue diagnosticado con una enfermedad de baja prevalencia, en el mundo existen 650 casos, en México había 3 casos y actualmente sólo Renata, de Puebla, y Ragnar de Chihuahua siguen en la lucha por vivir.

La enfermedad denominada DYRK1A tiene una incidencia de 1 entre 17 mil millones de personas en el mundo, ello con base en las personas que se encuentran diagnosticadas, sin embargo, Mónica considera que las pruebas genéticas son bastante costosas y muchas personas pueden tener una enfermedad considerada rara, pero están tratadas con parálisis cerebral, es decir están mal diagnosticadas. Un estudio especializado llega a costar 125 mil pesos.

Chihuahua Conmemorará Chihuahua el Día Estatal de las Enfermedades Raras este 28 de febrero

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Mónica Ornelas destacó que uno de los retos que enfrentan los pacientes y sus familias es que al ser considerados enfermedades huérfanas no se cuenta con investigación suficiente, tampoco con tratamiento o protocolos para su atención y seguimiento. Todo ello convierte al padecimiento en algo costoso y solitario.

“Al hacer visibles las enfermedades raras pretendemos que no sigan viviendo y muriendo personas con estas enfermedades como si no importara al no tener un padecimiento con alta incidencia, porque es su derecho a vivir”.

Ragnar significa guerrero de los dioses, nació sin problemas, los primeros 6 meses de su vida tuvo un neurodesarrollo normal, luego el avance fue nulo, lo que llevó a Mónica a buscar ayuda, pues nadie podía determinar qué pasaba. El pediatra la envió al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua para una cita con el neurólogo, el periodo de espera era 5 meses, en la espera decidió ir al CRIT como paciente externo, ahí le confirmaron que su bebé tenía problemas cerebrales.

El neuropediatra la envió con un neurocirujano para ver si se trataba de algo quirúrgico, pero la respuesta fue que se trataba de una discapacidad de forma genética. La recomendación fue llevarlo a rehabilitación en lo que se podía determinar un diagnóstico.

Mónica Ornelas / Foto: Alberto HIerro | El Heraldo de Chihuahua

Desde los 8 meses hasta los 2 años trataron de encuadrarlo en algún síndrome. Hasta que la remitieron con el genetista, quien pidió un estudio denominado exoma amplio del genoma a fin de identificar las alteraciones genéticas en genes que podrían ser la causa de la enfermedad.

Fueron tres meses en los que se organizaron actividades para cubrir la cantidad, aquí se tomó la muestra de ADN y se mandó a un laboratorio en Alemania. Dos semanas después el diagnóstico fue: discapacidad intelectual autosómica dominante tipo 7 con patología en el cromosoma número 21 asociado con el síndrome Down en el gen DYRK1A, abreviado Síndrome DYRK1A.

La madre seguía expectante, pues se contaba con el diagnóstico pero no con opciones de tratamiento, sólo se recomendaba que fuera evaluado por cardiólogo, oftalmólogo, neurólogo, endocrinólogo, ortopedista y que tomara rehabilitación.

Salud Brinda UACH diagnósticos oportunos de cáncer infantil con campaña "Un análisis, una esperanza"

En pocas palabras, los genes de Ragnar mutaron en el breve transcurso de su vida. El gen DYRK1A todos lo tenemos, principalmente está alojado en el cerebro, corazón, hígado y pulmones, pero Ragnar tiene microcefalia e hidrocefalia. A nivel sistémico tiene discapacidad intelectual, es no verbal, tiene deficiencias motoras, malformación en los pies, tiene una cardiopatía y dermatitis; lo letal para Ragnar es la epilepsia refractaria de difícil control.

Bajo este panorama se dio a la tarea de investigar y se adhirió a un grupo de personas que también contaban con un familiar con DYRK1A, en ese entonces el pequeño era el 287 a nivel mundial, actualmente son 650 casos en todo el mundo. En México 3 casos, Renata de Puebla quien tiene 5 años, Ragnar de Chihuahua con 5.7 años y Leo de Monterrey con 1.9 años, quien ya falleció.

En el mundo hay 8 mil enfermedades raras registradas, en México sólo 20 están reconocidas en el Sector Salud, por lo que las enfermedades con poca incidencia no cuentan con respaldo para el tratamiento. La hemofilia es una enfermedad rara que ya se ha reconocido y las distrofias musculares de Duchenne y Becker están luchando por ello.

En 2020 se inicia la Asociación Chihuahuense de Enfermedades Raras, que está buscando que haya visibilidad de esta situación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Relató que el caso de Ari fue uno de los fundadores de la asociación, falleció en mayo del año pasado, a pesar de que desde los 16 fue diagnosticada con una enfermedad rara. Ella era una niña que empezó a caerse, se cansaba mucho y se le caía la baba, le dijeron que era hipotonía. Cuando le hacen un examen mitocondrial detectaron la enfermedad pero ya estaba muy avanzada y sólo le recetaron cuidados paliativos, cuando sí había tratamiento, “ella murió buscando ser tomada en cuenta para un protocolo y al final un mes antes de su muerte Nueva York le otorgó un apoyo humanitario para incluirla en un protocolo, pero en México no se hizo nada por ella”.

Ante ello afirma que la desinformación que persiste lleva a malos diagnósticos y manejos, se tiende a encasillar a los niños con parálisis cerebral, dentro del espectro autista, con discapacidad intelectual, cuando en realidad puede ser una enfermedad rara.

“No creemos que seamos tan poquitos, pero las pruebas son inaccesibles”.