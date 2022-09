¿Es malo comer mucha salsa Valentina?

La salsa Valentina es prácticamente parte de la vida de un mexicano, pues es una de las más utilizadas para acompañar sus botanas e incluso comidas, pero por más querida que sea, se han creado una serie de teorías de lo peligrosa que es para la salud y hoy venimos a desmentir o confirmar esas teorías.

¿Cuáles son los ingredientes de la Valentina?

Si nos fijamos en la etiqueta de una botella de salsa Valentina etiqueta amarilla encontramos que contiene la salsa Valentina:

Agua.

Chiles secos puya.

Ácido acético.

Sal yodada.

Condimentos.

Especias.

Y benzoato de sodio como conservador.

¿Es malo comer salsa Valentina?

Por supuesto que como todo en exceso es malo. No hay nada de malo si añade a su botana, fruta, comida o lo que sea un poco de salsa Valentina, lo dañino surge si lo hace muy frecuentemente, o diario, consume este tipo de salsa y, por si fuera poco, en grandes cantidades.

Por ejemplo, si usted o alguien de su familia no desayuna y a medio día come algo que lleve salsa, esto puede acelerar el proceso de aparición de gastritis o ulcera. En otras palabras, si lleva una dieta normal y come a sus horas, la salsa Valentina simplemente pasa a convertirse en un buen sabor sin perjudicar la salud, claro, siempre moderado.

Otro de los miedos que hay en torno a esta salsa, es sobre que tanto engorda y la realidad es que 1 litro apenas contiene 257 calorías, casi las mismas que una rebanada de pizza.

El ingrediente que saca brillo al metal

Uno de sus componentes más controvertidos es el ácido acético, el cual reacciona al contacto con los metales.

Entre sus polémicas se reveló que, en el 2013, en Ciudad Juárez, Chihuahua, usaron salsa Valentina para sacar brillo a estatuas de metal.

Debido al ácido acético, el vinagre y el sodio, si se consume en exceso, es posible que esta salsa contribuya a daños al organismo por el aumento de los jugos gástricos, por ello su uso debe ser moderado.

Mucho sodio

En la Revista del Consumidor de julio de 2021 analizaron productos que tienen gran cantidad de sodio y la Valentina fue mencionada.

Según dicha publicación, este producto contiene 487 miligramos de sodio por cada 30 gramos de salsa. Además, se debe considerar la cantidad del alimento con el que se sirve.

En un Estudio de Calidad de Papas Fritas se detalló que una bolsa de 100 gramos de papas tiene 770 mg de sodio, si se suman los 30 gramos de salsa, se estarían consumiendo mil 257 mg de sodio, cerca del 70 por ciento de la cantidad que la Organización Mundial de la Salud recomienda al día.