Escucha activa por más de 20 minutos puede salvar a una persona de acabar con su vida

Para fomentar la salud mental de los jóvenes universitarios, en la Facultad de Filosofía y Letras se encuentran realizando una serie de conferencias enfocadas en el bienestar emocional y el crecimiento profesional, el cual tiene el objetivo de brindar herramientas para fortalecer la salud mental.

La primera conferencia que se llevó a cabo fue impartida por Tatiana Ponce de León, quien habla sobre la “Prevención del Suicidio”, donde indicó que escuchar con empatía durante 20 minutos a una persona que se encuentra en una situación en que está determinada a terminar con su vida, podría llegar a salvarlos.

La ponencia comenzó con los mitos sobre el suicidio, donde mencionó al menos 7 situaciones que son erróneamente ligadas con el suicidio, como cuando se dice que por preguntarle a una persona si está pensando en suicidarse se puede llegar a incitar a que lo haga, sin embargo, no es así.

“Si le preguntan a una persona si se quiere suicidar, el 70% dirá que sí, pero nunca preguntamos y no damos pie a que nos digan, por lo que no podemos ofrecer ayuda”, expresó Ponce de León.

Otro mito popular trata sobre hablar públicamente sobre el suicidio, puede tener efectos devastadores, no obstante, ante este punto, la ponente comentó que es importante que se difunda únicamente la información necesaria para que constituya un recurso de ayuda.

“Esta es una conversación que incomoda, pero si no se habla no se puede resolver”, sentenció la ponente. Posteriormente, señaló que otro mito común es que, si una persona expresa su deseo de acabar con su vida, nunca lo hará.

Lo anterior, se debe a que erróneamente se piensa que el suicidio suele ser un acto impulsivo, no obstante, la psicóloga mencionó que en realidad es un grito de ayuda que en muchas ocasiones se expresan en tonos cómicos.

“La escucha es importante, es como dar oxígeno, por eso escuchar por más de 20 minutos puede hacer que la persona desista del acto”, resaltó Ponce, saltando inmediatamente al siguiente mito, el cual refiere que las personas que se quieren suicidar no lo dicen, que va con relación al punto anterior.

Ante esto, mencionó que suicidarse es como buscar trabajo, “no te levantas un día y dices que vas a conseguir trabajo, sino que te preparas para hacerlo, te levantas, preparas la ropa, comes, planeas el trayecto y como vas a llegar a un lugar, que vas a llevar, y te despides”.

Aunado a lo anterior, el siguiente mito dice que este acto de acabar con sus propias vidas es un acto impulsivo y que la mayoría de los suicidas no avisa, empero, la licenciada mencionó que siempre hay señales.

La ponente solicitó a los jóvenes que no se clavaran con esta línea de pensamiento, debido a que, si la persona realiza su cometido, pueden llegar a sentir culpa si no identifican las señales.

Los siguientes mitos trataron de no minimizar los problemas y dolencias de las personas, debido a que lo que para uno siente no es lo mismo que el otro, cada uno de nosotros tiene habilidades emocionales diferentes, dependiendo de muchos factores, por lo que hablar de que problemas son graves y cuales no, está fuera de contexto.

Asimismo, explicó que las personas que se suicidan no quieren morir, sino terminar con el dolor que sienten en el momento, ergo, no es que sean egoístas, lo que ocurre es que este acto es provocado por un dolor emocional que no les permite pensar en nada más que acabar con el sufrimiento.

Algunas señales que se deben aprender a identificar, sería que una persona tiene una visión negativa de la vida, del futuro y de uno mismo; además, presenta cambios en el comportamiento, como una disminución significativa del rendimiento académico, preocupación o síntomas de ansiedad inusuales.

Así como quejas somáticas, cambios en los hábitos del sueño y/o alimentación, dificultades de concentración, cambios de humos, uso repetido de alcohol y otras drogas.

La ponente comentó que hay casos en que pareciera que no muestra señales de tener tendencias suicidas, pero en realidad, si muestran señales y es posible que no tuviera personas cercanas que lo identificaran.

Algunos consejos que brindó la psicóloga para la prevención del suicidio fueron en lo principal estar presente con las personas que lo necesitan en una escucha activa, evitando hacer muchas preguntas, estar ahí sin prejuicios y con empatía.

Sin embargo, hizo hincapié en que tienen que saber cuándo parar, lo que significa que, si la persona no accede a tratamientos, no hay que obligarlos, debido a que no es nuestra culpa.

Finalizó con la pregunta ¿cómo pedir ayuda?, explicando que en caso de creer que pueden hacerse daño o intentar suicidarse, llamen a un especialista de la salud, a la línea de ayuda del 911, solicitar ayuda a tu médico o a otro profesional de atención médica o bien comunicarse con un amigo íntimo a un ser querido.