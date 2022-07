¿Estás cuidando tu peso? Expertos dicen cuales son los alimentos y bebidas que más engordan 

Ten cuidado con lo que consumes, bien dicen que eres lo que comes y es que la mayoría de lo que llevamos en forma de alimento se ve reflejado en nosotros, principalmente en el aumento de peso.

Es importante resaltar que antes de omitir algún tipo de alimento, debes consultar a tu médico y nutriólogo para tener las recomendaciones de un especialista, ya que realizar dietas sin un previo examen o asesoramiento profesional puede traerte consecuencias negativas a tu salud.

Recuerda que la obesidad es el incremento del peso corporal por encima del 15 por ciento del valor considerado normal, como consecuencia del aumento de la grasa.

¿Qué estilo de vida tienes?

Ten en cuenta que para tener una mejor calidad de vida debes tener buenos hábitos y hacer ejercicio, el estilo de vida es importante para tu salud y de acuerdo a estudios, puede determinar en índices de obesidad si no se tiene un control adecuado de los alimentos que se consumen.

De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) y organizaciones científicas han alertado de productos considerados como detonantes de obesidad. En una investigación hecha por la Universidad de Washington detalló que el consumo en alimentos ultraprocesados tiene relación con el aumento de las tasas de obesidad y enfermedades crónicas en el mundo.

Te puede interesar: Comidas rápidas y fuera de horario, detonantes de obesidad y sobrepeso

la obesidad es el incremento del peso corporal por encima de un 15 por ciento del valor considerado normal / Foto: Pexels

¿Qué tipos de alimentos pueden hacerte engordar?

Diversos alimentos han alarmado a las organizaciones de salud debido a que son altamente consumidos y además de tratarse de comida ultraprocesada con grandes cantidades de ingredientes, consumirlo en exceso pueden causar daños a la salud.

Además elevan la glucosa en sangre en ayunas y causan hiperfatiga, lo que influye en el aumento de peso y también en las horas de sueño.

Y no solo eso, La Organización Panamericana de la Salud, advirtió desde hace más de siete años que la comida procesada no está diseñada para satisfacer las necesidades nutrimentales de las personas. Si no que están diseñados para “durar”, esto quiere decir que se conserven por mucho tiempo. Evita los siguientes alimentos:

Sodas, bebidas azucaradas: refrescos, jugos que tengan azúcares añadidos

Los dulces, o snacks, ya sean salados o dulces como las galletas, frituras, postres como pasteles, deberás de controlar o evitar a toda costa comerlos

Las carnes rojas y carnes procesadas

La comida rápida, principalmente la que se vende en cadenas de restaurantes grandes en sus presentaciones como: hamburguesas, pizza, pollo frito, entre otros

Los alimentos que hacen engordar a los mexicanos son las bebidas no lácteas endulzadas, ósea jugos, refrescos, entre otros) son consumidos por el 85 por ciento de la población, seguida de los postres, botanas y dulces, que en su mayoría son las favoritas de los niños de entre uno y cuatro años.

No toda la culpa es de lo que te comes



En un estudio publicado en la Revista Internacional de Obesidad y compartido en un portal señala que la calidad de vida de una persona es más baja para aquellos que padecen obesidad metabólica, distinto a las personas que aunque tengan obesidad y hacen ejercicio y cuidan su alimentación logran un metabolismo más saludable.

Te puede interesar: Exhorta IMSS a prevenir y controlar sobrepeso y obesidad

Ten en cuenta que para tener una mejor calidad de vida debes tener buenos hábitos y hacer ejercicio / Foto: Pexels

¿Cómo mejorar tu alimentación?

Es importante que en tu dieta incluyas frutas y verduras en todas tus comidas de manera variada.

Evita la sal y los condimentos ricos en sodio, prepara tu comida con poca sal.

Cocina tus alimentos al vapor o hiérvelos para reemplazar los aceites y mantequillas.

Limítate a consumir grasas saturadas a menos del 10 por ciento de la ingesta calórica diaria, así como limitar el consumo de grasas trans a menos del 1 por ciento y sustituir las grasas saturadas y trans por no saturadas particularmente las grasas poliinsaturadas.

Toma productos lácteos desnatados y carnes magras, limpia, quita la grasa visible de la carne y evita el consumo de alimentos fritos y horneados, así como los alimentos envasados (por ejemplo, donas, tartas, galletas, bizcochos y helados) que tengan grasas trans de producción industrial.

Come frutas y verduras crudas para que evites consumir aperitivos como chocolates o productos azucarados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!