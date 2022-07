Estrés, ansiedad e insomnio ahora también son consideradas enfermedades laborales

Recientemente se ha entablado el diálogo a nivel mundial sobre los problemas que el estrés laboral representa para las personas, pues muchas de ellas no aguantan la carga laboral haciendo que lleguen a renunciar, enfermar o incluso pensar en suicidio.

En México el panorama no ha sido distinto, ya que en la última década el estrés, la ansiedad y la depresión también han sido padecimientos comunes en los empleados, ya que según psicólogos esto no solo afecta la estabilidad emocional de los pacientes, sino también influye en su estilo de vida y hasta su salud, lo que a la larga termina repercutiendo en la productividad dentro de la empresa.

¿Qué es la tabla de enfermedades mentales del trabajo?

Es por eso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incorporó a estos tres padecimiento dentro de la tabla de enfermedades mentales de trabajo, la cual se trata de una lista que agrupa los padecimientos ocurridos por actividades en el mismo.

Además esta ayuda a clasificar el nivel de riesgo dentro de las empresas, las cuales también son contempladas en la expedición de incapacidades.

Cabe señalar que esta lista contempla 161 enfermedades, sin embargo, recientemente se incluyeron 88 nuevos padecimientos, entre los que se encuentran el estrés, la depresión y el insomnio.

¿Para qué sirve esta clasificación?

Esto ayuda a los médicos a dictaminar los riesgos en el trabajo, sobre todo cuando no existe una definición clara de los padecimientos, ya que si no está catalogado en la lista, no se puede considerar una enfermedad laboral.

Cabe señalar que también se tiene contemplado eliminar la neurosis e implementar cuatro trastornos mentales los cuales serían:

Trastorno de ansiedad

Trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia

Trastornos asociados con el estrés (grave y adaptación)

Trastornos depresivos

Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco