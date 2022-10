Exhortan instituciones de salud a vacunarse contra influenza

Instituciones de Salud de los distintos niveles de gobierno, continúan con la aplicación de la vacuna contra influenza, e invitan a personas mayores de 60 años, menores de 5 años, mujeres embarazadas y quienes padezcan alguna enfermedad crónica a ser los primeros en acudir para proteger su salud.

En la capital, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, e Issste, llevan a cabo la vacunacion contra la influenza desde el pasado lunes 01 de octubre, misma que estará activa hasta marzo de 2023.

Esta vacuna se aplica a personas de todas las edades, pero se invita a quienes forman parte de grupos vulnerables a acudir pues la temporada alta de transmisión es entre otoño e invierno.

Foto: Portal Jornada Nacional de Vacunación SSa

Para derechohabientes del IMSS, solo es necesario acudir a las Unidad Médica Familiar correspondiente, donde se aplica la vacuna en un horario de 8 am a 8 pm. De la misma manera se aplica en clínicas del Issste.

En la entrada de las unidades se encuentran los módulos y no es necesario apartar cita; se pide llevar la Cartilla de Salud y en caso de no contar con ella, se puede aplicar la vacuna y solicitar la cartilla en la misma UMF.

En los Centros de Salud también se aplica la vacuna contra la influenza, donde también se pide la cartilla de salud.

Los puntos donde se aplica hasta el momento son el Centro de Salud San Felipe, en C. Escudero no. 501.

El Centro de Salud Revolución, en Calle Vicente Guerrero y Córdova; el CAAPS Los Nogales en Av. Los Nogales casi esquina con Av. Las industrias.

El Centro de Salud 2 de Octubre en C. 61 y Ópalo.

El Centro de Salud División del Norte en C. Fco. Villa y tercera; el Insurgentes en C. Dionisio Pérez No. 1011; el Villa Juárez en C. 6 de Enero y 3ª No. 303 así como en la Jurisdicción 1 en la avenida Juárez, colonia Centro, en un horario de las 8:00 a 14:00 horas.

Por su parte, la Secretaría del Bienestar llevará a cabo la jornada de segundas dosis a menores de 5 a 11 años en Ciudad Juárez

La jornada será del 10 al 14 de octubre, en el Gimnasio de Bachilleres, Gimnasio de la UACJ, en Gimimnasio Municipal Josué Neri Santos y en la UTCJ.