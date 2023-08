Hipertensión arterial, primera causa de muerte en el mundo: cardiólogo

Durante su participación en las Jornadas Médicas por el 40 aniversario del IMPE el Dr. Ernesto Germán Cardona, expuso que la hipertensión arterial es una carga de salud en todo el mundo, pues la prevalencia de este padecimiento, ha aumentado notablemente en las últimas cuatro décadas.

Respecto a esta enfermedad, señaló que se presenta más en aquellas personas cuyos ingresos son bajos. Además de que señaló, que una de cada dos personas que tiene hipertensión arterial, no sabe que la padece.

Recalcó que además, es la principal causa de muerte en todo el mundo y se calculan más de 10.4 millones de muertes al año, relacionadas con esta enfermedad.

También señaló que aunque muchos pacientes reciben tratamiento, en realidad no se les lleva a la meta, es decir, no se logra llegar a la tasa de supervivencia de una persona que no padece la enfermedad.

Señaló que en su experiencia, la forma de lograr dicha tasa de supervivencia es a través de un tratamiento que complementen mecanismos de acción pero en una tableta.

Ernesto Germán Cardona / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Dijo mientras más medicamentos tomé una persona existe una menor probabilidad de que la persona se recupere.

Señaló que la razón por la cual se busca que las diferentes activos se encuentran en un solo comprimido es que de esta forma la probabilidad de que siga adherido al tratamiento, es mucho menor.

Añadió que por otra parte, hoy en día la alimentación o cierto tipo de alimentos y bebidas que se procuran a diario aportan una gran cantidad de sodio, incluso más que la sal.

En este sentido, señaló que beber un refresco gasificado, aporta más sal que la que se puede consumir en los alimentos, y esto, afirmó también es una de las principales causas que mantiene la alta prevalencia en la hipertensión, y no sólo eso, sino que va en incremento.